Motagua naturalizará a Jonathan Rougier pensando en la Selección de Honduras

Juan Carlos Suazo, vicepresidente del Motagua, aseguró que están trabajando para que en los próximos meses sea naturalizado del portero argentino Jonathan Rougier, a quien considera un fuerte candidato para proteger el marco de la Selección de Honduras.

La convocatoria que desató polémica en Honduras: con dos naturalizados

"Son situaciones que se dan, Jonathan Rougier es el mejor portero del país. Pronto comenzaremos con los trámites de la nacionalización para que sea una opción real en el marco de la Selección de Honduras, creemos que se lo merece. Nosotros lo renovamos hasta el 2022 y esperamos que el entrenador que venga pueda disponer de él" dijo JC Suazo.

Y agregó: "Vamos a hacer todas las diligencias para ver cuáles son los requisitos (de la naturalización), él me ha dicho que tiene intenciones de ser hondureño. Yo creo que todos los hondureños queremos que nuestra selección destaque. Tenemos carencias en el marco y los que están jugando no lo hacen a nivel de Jonathan o de Buba López. No somos el primer equipo que naturaliza jugadores para su selección".

Rougier arribó en el 2017 a Honduras. Ha conquistado con los azules dos títulos de Liga y una Supercopa. También se llevó el Premio DIEZ al Mejor Extranjero del 2018.

Sobre ese marco en cero que lleva Motagua, el dirigente manifestó: "La defensa destaca a Juan Pablo Montes nuestro capitán y a Denil Maldonado la figura de mayor proyección hacia el futuro, capitán de la Sub-20 y destacando a sus cortos 20 años. Eso nos pone contentos, estamos sólidos. Tenemos a Robel Bernárdez pidiendo una oportunidad y demostramos que seguiremos peleando por más copas".

"Este ha sido un buen inicio para el equipo, Es una continuación de lo que se logró en diciembre con la Copa 16 y vamos a seguir trabajando de la misma manera. El sábado saldremos a buscar el cuarto triunfo del campeonato", cerró.