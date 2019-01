Rubilio Castillo: "En las negociaciones traté de ser agradecido con Motagua"

Follow @GustavoRocaGOL

Rubilio Castillo se fue este día para Costa Rica para ser presentado como nuevo refuerzo del Saprissa de ese país.

El jugador, que deja un gran paso por el Motagua de la Liga Nacional, donde logró cuatro títulos de Liga y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del club, se prepara para una nueva aventura.

En el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, el delantero se paró un momento para dialogar con la prensa deportiva.

"Ellos (Saprissa) están al tanto de mi viaje, allá me irán a traer para que luego sea la presentación que va a ser hoy, esperamos aportar al club con lo que sabemos, se han comportado bien conmigo, ir a un club grande como Saprissa creo que es una virtud", arrancó diciendo el ceibeño.



Sobre su estado actual, Rubilio es sincero y aclara que falta la firma de algunos documentos para que todo esté listo. "Ya firmé algunos documentos aquí en el país, ellos tuvieron esa amabilidad de viajar a acá, solo faltan unos documentos más, esperar en Dios que me vaya bien".





El exVida y Deportes Savio confirmó que su convenio con los de Tibás es por "dos años". "Ahora le dejo las cosas a Dios para tratar de hacer lo mejor, dejar una huella y abrir la puerta a más hondureños".



"La intención es poder ir a hacer lo que sabemos, sacrificarnos por el equipo, por ende van a venir las cosas buenas, el gol es la virtud del delantero, voy a tratar de apotar al equipo", reiteraba el atacante.



"Mi mentalidad es que voy a ir a adaptarme rápido al equipo y mis compañeros", sostuvo.



Rubilio Castillo no pierde de vista la Selección de Honduras y trabajará para ser llamado a la 'H'. "Para todo futbolista, cada trabajo que se realiza es para poder estar en la nómina nacional, para mí va a ser una gran bendición siempre, primero quiero hacer bien las cosas en Saprissa".

El delantero catracho utilizaría la 9 en el Saprissa.

SUS MENSAJES CON LOS DEL ALAJUELENSE



"Con Henry Figueroa no he hablado pero nos llevamos muy bien porque fuimos compañeros, con Roger Rojas es con quien más he hablado y me ha mostrado su apoyo. Cada quien va a defender sus intereses, solo son 90 minutos para ser rivales, después todo normal".



Su promesa a la gente saprisista: "Prometo sacrificio, mucha personalidad y sudar la camiseta, cuando tú haces eso lo demás viene por añadidura, tengo que hacer el sacrificio".





Roruca no dejó pasar el momento para mostrar su agradecimiento con el Motagua, equipo al que le debe mucho, según dijo. "En las negociaciones traté de ser agradecido con Motagua, aquí no pierde nadie, ellos me dieron mucho así como yo también".

Por último, se acordó de la inmensa afición del más grande del fútbol de Costa Rica y el que ahora será su nueva casa. "La afición me está esperando con muchas ganas, el reto será lindo".