Javier Portillo: "Honduras clasificó a Mundiales y no necesitó naturalizar a nadie"

El tema de la naturalización del guardameta argentino que milita en Motagua, Jonathan Rougier, pensando en la Selección de Honduras, dibujó un semblante de molestia en el futbolista hondureño Javier Portillo. El volante considera "una falta de respeto", la propuesta del vicepresidente del Ciclón, Juan Carlos Suazo

Suazo manifestó abiertamente que "comenzaremos con los trámites de nacionalización para que sea una opción real en el marco de la Selección de Honduras", excusando a que "no somos el primer equipo que naturaliza jugadores para su Selección".

Ante ello, Portillo guardó espacio para referirse al tema del momento.

"Yo respeto a los extranjeros que han venido a nuestro país, pero la verdad que es lamentable porque somos candil de la calle y oscuridad en la casa. Aquí hay grandes porteros y no les han hecho una campaña para que los llamen a la Selección Nacional. Honduras ha clasificado a Mundiales y no han necesitado naturalizar a nadie", inició contando.

También usó de ejemplo a los jugadores locales que han sobresalido en el fútbol hondureño, pero que aún así no han encontrado un cupo en las convocatorias.

"Roberto López hizo un gran torneo y nadie le puso un sello para que esté en la Selección Nacional, pero en nuestro país estamos acostumbrados a que nos vengan a hablar raro -porque no es bonito- y hay que derretirse cuando la verdad aquí tenemos a grandes porteros como: Buba López, Harold Fonseca, Roberto López, Denovan Torres entre otros", señaló.

Y cierra en que: "Yo como futbolista no lo comparto, estoy seguro que en nuestro país no necesitamos nacionalizar a nadie (para que juegue en la Selección). Lo veo como una falta de respeto para los arqueros catrachos. Imagínate que no se preocupan por hacerle una campaña a Kevin López que ya días pide a gritos entrar en una convocatoria, tampoco a Elmer Güity que es el futuro, ya carecemos, las generaciones se acaban y él es el número uno para estar en esa posición. Es lamentable que pensemos en extranjeros olvidándonos que tenemos material".

En el 2003 los naturalizados como Marcelo Ferreira y Denilson Costa fueron convocados por Bora Milutinovic a la Selección de Honduras.

Otros como Luciano Emilio y Fabio de Souza sonaron para defender la Bicolor.