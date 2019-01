Ricardo Canales: "No es que Rougier sea malo, pero habemos guardametas para la Selección"

Ricardo Canales, quien es uno de los futbolistas catrachos con voz autorizada para referirse al tema de la portería de la Selección de Honduras, salió al paso para referirse al tema del momento: la naturalización del arquero argentino de Motagua Jonathan Rougier y su postulación a la Bicolor.

"Lo respeto, pero no lo comparto, lastimosamente en Honduras idolatramos al que no es de aquí y le dan todo tipo de crédito. No es que Rougier sea malo, pero acá habemos guardametas suficientemente capaces para defender el marco de la Selección", alzó Ricardo Canales.

Y agregó: "Creo que nos dejamos abrumar, más cuando hay prensa a favor que le van a publicar todo. No es lo mismo tapar en un equipo chico que tapar en uno grande que magnifican todo. Ahí es donde nosotros como hondureño no nos valoran porque hasta los mejores contratos los directivos se los ofrecen al extranjero y no al hondureño".

En palabras del experimentado guardameta "en el país hay materia, si no hubiera sería diferente. Hoy tratan de hacer algo que a mi humilde opinión no es necesario. Tenemos a Buba López, Harold Fonseca, Roberto López, Edrick Menjívar o Denovan Torres, así que no lo comparto".

Además aclaró que "no se trata de envidia, mi tiempo ya pasó y sé que hay que darle paso a una nueva generación. Uno como conocedor de la posición sabe que existe calidad como para proponer un extranjero".

Canales cerró el tema controversial haciendo énfasis que "no es fácil atajar en equipo chico y hacerse figura. Yo he tenido las dos facetas y me siento tranquilo porque cumplí cuando estuve en Motagua y al estar en chicos he tratado de mantener esa regularidad".