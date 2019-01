"Pipo" López: "Nos dedicamos a trabajar para ponérsela difícil al entrenador".

El portero del Real España, Roberto "Pipo" López, quien atajó en los primeros dos juegos del campeonato, brindó detalles de las pláticas con el entrenador Carlos Restrepo y la competencia interna con Luis "Buba" López por adjudicarse la titularidad en el marco aurinegro.

"Ya estábamos preparados para la llegada de "Buba". Desde la finalización del torneo pasado ya se sabía que regresaba, todavía había una posibilidad de que se fuera pero lastimosamente para él no se pudo. Ahora que ya está recuperado y con su pase inscrito en la Liga la competencia es más fuerte. Desde el principio hemos manejado en la institución la lealtad ante todo. A mí me tocó jugar los primeros dos partidos y yo aproveché mi oportunidad. En el último juego el profe decidió que jugara él y uno como profesional no quedó más que respetar la decisión del cuerpo técnico y apoyar al equipo".

El joven arquero se refirió a la forma en cómo toma a los jugadores el entrenador, aunque admitió que en Real España se pelea por un puesto.

"Nosotros trabajamos durante la semana y el profe se reúne con el profesor Josué y allí toman la decisión. Sabíamos que él traía un plan, en los partidos de pretemporada arrancaba "Buba" jugando y a mí me tocaba en el segundo tiempo y por allí uno se va haciendo la idea. No por eso vamos a desmayar o echarnos a morir porque no somos parte, pero estando en el club nos dedicamos a trabajar para ponérsela difícil al entrenador".

"Pipo" tuvo palabras para el Real de Minas, próximo rival de los catedráticos en la cuarta fecha del Clausura, y no se confía pese a que los Mineros están peleando por no descender.

"Real de Minas se nos complicó en casa y en Danlí perdimos. Es un equipo que juega bien, con una idea de fútbol bien estructurada pero la línea defensiva creo que no se ha manejado bien por tantos cambios que han tenido, quizás más adelante mejoren un poco. Trataremos de aprovechar que son vulnerables en la defensa pero nos enfocamos más en Real España y en la idea de juego que tendremos y esperamos sacar los tres puntos", cerró.