Real España quiere a Wesly Decas, Restrepo se lo pide cara a cara

La Sub-20 de Honduras se enfrentó a Real España y uno de los jugadores que más brilló en la escuadra nacional fue el capitán Wesly Decas por lo que Carlos Restrepo corrió a buscarlo al final del partido para pedirle que juegue con ellos.

Decas la semana anterior rescindió contrato con el Nacional de Portugal y actualmente se encuentra sin equipo con opciones de salir en el extranjero.

Aprovechando que la Sub-20 está en microciclo desde inicios de esta semana, Decas se incorporó al grupo y pudo disputar el encuentro con La Máquina.

"El profe me felicitó por el juego, él quería que jugara en su equipo pero no he tomado aún una decisión de jugar aquí o en el extranjero", dijo el futbolista al finalizar el amistoso que terminó 3-0.

El lateral izquierdo reconoce que están viendo algunas posibilidades en el extranjero pero no descarta vestirse de aurinegro.

"Siempre aspiro a jugar en el extranjero, pero me gustaría jugar en la Liga Nacional, siempre he querido jugar en un equipo de aquí", manifestó.

"Mi representante está buscando opciones, pero solo me queda esperar, ya sea donde me toque jugar, gracias a Dios", detalló.

Otro de los jugadores con los que habló Restrepo fue con Ángel Velásquez, extremo izquierdo de la Sub-20 y también está interesado con vestirlo de aurinegro.