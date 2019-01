Kevin Hernández: "Hay muchos porteros que tienen condiciones y ganas de Selección"

Sin duda alguna que la noticia de la posible naturalización del portero argentino del Motagua, Jonathan Rougier, para tener posibilidades de formar parte de la Selección, ha tenido un gran impacto en el ámbito nacional.

Platense busca cerrar filas con un delantero extranjero

Los que no se han quedado atrás para emitir sus comentarios son los arqueros. Kevin Hernández, uno de los guardianes del arco selacio, también se refirió al tema del momento y no está de acuerdo con la idea.

"He leído mucho sobre eso y no debe de ser porque el portero hondureño tiene muchas condiciones para ser parte de la Selección. Está Buba López, Pipo López, Rafael Zuniga que nunca le han dado la oportunidad de estar ahí, está mi persona, que con un poco de ritmo también puedo llegar. Pero creo que solo fue un simple comentario del directivo de Motagua y no es para alarmarse. Hay muchos porteros que tienen condiciones y las ganas", mencionó.

El nuevo cambio de aires

Hernández estuvo poco más de 8 años con el Real España, y al no ser considerado en el equipo titular después de un tiempo, tomó la decisión de buscar un nuevo equipo para tener participación.

"Lastimosamente en el Real España casi no jugaba porque le estaban dando oportunidad a Buba y a Pipo López, pero aquí estoy buscando lo que me merezco porque he luchado para eso y espero no defraudar a la afición y a mi familia. Mi meta es hacer un excelente torneo para volver a un equipo grande y siempre formar parte de la Selección Nacional".

Sin rencores hacia su exequipo



Kevin dejó al Real España para fichar por Platense y asegura sentirse muy agradecido por el conjunto catedrático que lo ayudó a formarse.

"Estoy agradecido con ellos por estar ahí y no tengo rencor alguno. Compartí muchos momentos y así es el fútbol, gracias a Dios aquí me dieron el chance".

El partido ante Olimpia el domingo en el estadio Nacional. "Será un duelo complicado, hay que echarle muchas ganas, vienen de perder este fin de semana y sabemos que buscan los primeros lugares. Estamos afinando los ultimos detalles, creo que tenemos los jugadores indicados para ir a sacar un resultado positivo".

"Tenemos un buen equipo y estamos comenzado bien. Desde que llegué le estoy echando muchas ganas para estar siempre en el equipo titular. Siempre respetando a mis compañeros. El puesto está peleado", concluyó.