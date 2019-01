Leandro Sosa: "Espero poder estar a la altura del Olimpia"

El mediocampista uruguayo Leandro Sosa desde ya tiene muy claro los objetivos que deberá cumplir a su llegada al Olimpia.

Además, nos habla de todo lo que ha investigado del fútbol hondureño.

¿Cómo llega la oportunidad de ser parte del Olimpia?

Fue por un conocimiento previo del entrenador Manuel Keosseián que él se contacto conmigo desde hace un tiempo y me manifestó la idea de poder sumarme a su plantel, pero se vio un poco demorado por mi situación contractual de mi ex equipo y al final llegó todo de buena forma.

¿Qué conoces de Olimpia?

Es el equipo más grande de Honduras, que siempre la afición está allí para apoyarlo, que en los últimos tiempo está buscando ese título que se ha vuelto tan deseado y espero que en este campeonato llegue.

¿Qué sabes del fútbol hondureño?

Poco, llegaré a conocerlo más a fondo ahora. Pero sé que es un fútbol más físico, que se juega con mucho calor, más dinámico, pero sobre todo físico con jugadores muy veloces.

¿Cómo manejar esa presión de no levantar un título desde hace cinco campeonato?

Estoy al tanto de ello, pero la idea con la que llego es tratar de poder lograr ese título que están buscando en los últimos tiempos y realmente fue lo que más me atrapo de la propuesta de Keosseián y espero que sea este año, espero poder estar a la altura del Olimpia.

¿Qué has investigado de Honduras?

Sinceramente solo he podido averiguar de la capital que es donde estaré y que cuenta con partes muy lindas, donde hace un poco de calor y espero ser sorprendido de la gente y la ciudad.

¿Cómo te defines como jugador?

Soy un volante ofensivo que puede jugar por las dos bandas, pero sobre todo de media punta también, trato de llegar al gol y dar asistencias importantes, siempre quiero aportar mi cuota goleadora.

¿Cuál ha sido el mayor éxito de su carrera?

Tuve pasajes muy buenos por suerte en el O'Higgins de Chile que estuvimos segundos y llegamos hasta la última fecha con la posibilidad de ser campeones, pero no se logró lastimosamente y eso nos permitió jugar la Copa Sudamericana, que fue algo muy importante para mí. También he logrado ascensos y torneos buenos en la división A del fútbol uruguayo.

¿Qué esperar lograr con el Olimpia?

Sinceramente el campeonato, voy en busca de eso, el club y la afición es lo que pretende de nosotros y esa es la principal idea de lograr.

¿En tu carrera has podido estar en clubes grandes de los países que has jugado?

No, el Olimpia sería el primero, he estado en clubes como el O'Higgins que de la ciudad es el más importante que llega mucha gente, pero no de un país como lo es el Olimpia en Honduras, por eso es una linda presión.

¿Qué te ha pedido Manuel Keosseián?

No he podido hablar mucho solo en su momento de la posibilidad que había y ahora cuando llegue me contará la idea de lo que quiere, he mirado algunos partidos ya de este torneo.

¿Cómo has mirado al Olimpia en los juegos que has podido observar?

Tuve la posibilidad de mirar el segundo partido con más fluidez que Olimpia fue justo ganador, que vino de atrás y el juego ante el Marathón, creo que no mereció perder porque tuvo más situaciones de gol. Pero muy friccionado porque Marathón se hace muy fuerte de local, hubiera sido mejor un empate porque el Olimpia intentó jugar de mejor manera.

¿Tienes algún amigo que haya jugado en Honduras?

Sí, ahora mismo tengo un ex compañero que está en Juticalpa que es Emiliano Techera y he estado un poco en contacto con él para ponerme en sintonía con lo que es el país y el fútbol.

¿Qué referencia te ha dado Techera?

Que se juega con un clima bastante importante, que los juegos son bien físicos y rápidos, por eso espero adaptarme lo más rápido posible. Él pudo debutar el juego pasado y lo miré que fue el primer punto que lograron y están tratando de revertir la situación en la que se encuentran y que empiecen a ganar ellos por el bien de mi compañero.

¿Cómo llegas físicamente?

Dispuesto a jugar, pero eso lo va analizar el cuerpo técnico cuando llegue, pero he estado entrenando con un grupo acá y así que no tengo problemas en la parte física y poder aportar desde el inicio, que es lo que espero.

¿Qué le prometes al aficionado olimpista?

Toda la entrega, que voy a brindar de mí lo máximo y espero aportar desde mi fútbol lo mejor posible y tratar de lograr al final del campeonato el título.