Leandro Sosa:"De Olimpia me motivó la necesidad del título" 

El mediocampista uruguayo Leandro Sosa ya se encuentra en el país para integrarse al Olimpia con miras al torneo de Clausura de la Liga Nacional.

Te puede interesar: Olimpia, entre los mejores diez en la tabla histórica de la Concacaf Champions League



"Mi club anterior es Atlético Venezuela, pero sé que acá va arrancar la cuarta fecha y pude mirar los últimos dos encuentros, vengo con la idea y el convencimiento de poder hacer bien las cosas", dijo a su llegada a Tegucigalpa Leandro Sosa.



Los blancos ya hicieron oficial que el sudamericano portará la camisa número 10 y es algo que él ve con mucha alegría por la importancia que representa.





"Firmé hasta diciembre de este año con el Olimpia y estoy con el deseo de todos de tratar de salir campeones. Recién me entero que el club me ha dado la número 10 y trataré de responderle de la mejor manera", indicó Sosa.



El mediocampista ya ha logrado conseguir mucha información del fútbol hondureño y es por ello que sabe las condiciones que debe mostrar para destacar.



"Es una liga bien física con jugadores rápidos y espero adaptarme lo más rápido posible, también al clima que hace mucho calor y la idea es hacerlo cuanto antes", comentó.



Y agregó: "Vengo bien, mi último partido fue el año pasado, pero he estado entrenando con un grupo y es por eso que en ese sentido no tengo ningún problema".





Sobre sus cualidades como futbolistas aseguró. "Soy un jugador ofensivo que puedo jugar por las dos bandas, pero sobre todo de media punta también, trato de llegar al gol y dar asistencias importantes, siempre quiero aportar mi cuota goleadora".



Leandro Sosa también confirmó la principal razón que le hizo llegar a un acuerdo con los merengues. "De Olimpia me motivo la necesidad del título que tiene y trae mucha gente, sé qué es el más grande del país y esa es una motivación extraña".