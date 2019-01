Árbitros amenazan con ir a huelga si no les permiten participar en Congreso de Fenafuth

Nueva polémica en el fútbol hondureño. Los árbitros amenazaron con ir a huelga si la Federación de Honduras no les permite participar en el Congreso para elegir a las nuevas autoridades.

FIFA otorga al arbitraje dos votos en el próximo Congreso electivo. Pero la Federación de Honduras asegura que estos no cumplen con los requisitos para formar parte del mismo.

"Quiero decir que el Colegio Nacional de Árbitros tiene 30 años de estar fuera de la Federación. No porque quisimos así, sino sino por disponibilidad de la misma FIFA. No tienen Personería Jurídica, no tienen estados financieros auditados por una compañía reconocida y habilitada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Presentaron estados auditados por un contador público, pero no por una empresa. Quiero decir que no es un capricho de nadie de la Comisión. Tampoco los entrenadores pueden estar en este Congreso porque presentaron una personería de 1983", dijo Jaime Villegas, presidente de la Comisión Normalizadora, en conferencia de prensa.

Y agregó: "Si ellos se regularizan van a participar en el próximo Congreso que puede ser en julio. Este es para elegir nuevas autoridades, no para admitir nuevos miembros ni para hacer enmiendas".

Arbitraje se siente irrespetado y amanaza con ir a paro

Abrahan Madrid, vocero de los árbitros, salió al paso de las palabras de Villegas y expresó que desde hace ocho meses buscan cumplir con los requisitos.

"Hemos agotado todos los recursos. Me extraña que Jaime Villegas de esa versión. Desde hace ocho meses hemos llevado información, todo lo que nos han pedido. Incluso creemos que no deberíamos presentar tanto porque ya somos miembros de la Federación, así lo estipula FIFA y en decreto de 2018 dice que son dos diputados por el Colegio de Árbitros", contó en entrevista al programa Panorama Deportivo.

Y continuó: "Nos incomoda la posición. No sé por qué nos están poniendo tanta traba. El único inconveniente que tenemos es la personería jurídica, que ya está en trámite. Si está así no veo por qué la negativa de ellos".

Madrid explicó que presentaron estados financieros y hasta pidieron a la Federación les recomendara una empresa auditora.

"Presentamos los estados. Preguntamos con qué compañía podemos hacerlos, nos dijeron que buscáramos una porque la de ellos era muy cara. Buscamos una de San Pedro Sula, muy responsable y ya los presentamos. Mandamos a una bogada y allá (Tegucigalpa) no la pudieron o no la quisieron atender. Lo único que tendríamos pendiente de entregar es la personería jurídica que no sale de la noche a la mañana".

El gremio arbitral sienten que les han faltado el respeto. "Sentimos que esta situación se nos ocultó a nosotros por bastante tiempo.Hace cuánto vinieron los personeros de FIFA ¿más de dos años?. Debimos haber estado árbitros y entrenadores, pero no se nos invitó. Sentimos que nos han irrespetado. Nos piden documentación como si somos una institución nueva que quiere adherirse".

¿Amenazan con ir a huelga? Le consultaron y fue contundente. "Hemos madurado y está entre las posibilidades. Estamos agotando los recursos, haciendo consultas a FIFA y esperamos tener la respuesta pronto. Dependiendo de lo que tengamos y si la negativa persiste, tenemos esa opción (de ir a paro)", cerró.

Lo dijo:

"Me extraña que estén amenazando parar el fútbol un fin de semana. Saben los requisitos que necesitan. No podemos estar burlándonos del reglamento de FIFA. Si lo hacen van a afectar al fútbol hondureño. Ojalá recapaciten".

Jaime Villegas - Presidente Comisión Normalizadora