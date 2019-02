Kevin Álvarez no jugará en Liga Nacional en este Clausura 2019

Malas noticias para Motagua y Marathón. El lateral Kevin Álvarez no jugará en Liga Nacional de Honduras en este torneo Clausura 2019.

Kevin se quedó sin contrato en el Olimpia y no logró un acuerdo con la dirigencia merengue para renovar.

Tras ello solicitó permiso a Héctor Vargas para entrenar con los verdes. La dirigencia esmeralda le ofreció quedarse en caso de no conseguir acuerdo con un equipo extranjero.

En los últimos días el técnico del Motagua, Diego Vázquez, pidió a la dirigencia fichar al juvenil.

“Sí, hablé con algunos directivos del Ciclón, pero estamos viendo. No tendría problemas en jugar con ellos. Pero no me lo perdonaría la Ultra Fiel", dijo en conversación con sus seguidores en Instagram Live.

El nombre del jugador fue vinculado con el club Fútbol Consultants Moravia de la Segunda de Costa Rica. Pero lo descartó.

La prioridad del futbolista siempre fue fichar para un equipo del exterior y todo indica que ese sueño se le cumplirá.

En estos momentos se encuentra en Panamá realizando algunos trámites.