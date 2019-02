Jonathan Rougier sobre Honduras: "Sería lindo, es una Selección de prestigio en Centroamérica"

Motagua partió esta mañana rumbo a Choluteca para disputar su partido ante la UPN por la cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional este sábado a las 7:00 de la noche, y uno de los jugadores más asediados por la prensa fue el arquero Jonathan Rougier quien se refirió al tema de su naturalización.

Leer más: Motagua por igualar el mejor arranque de sus historia en Liga Nacional

"Me pone contento porque es un reconocimiento a mi trabajo, es lindo lo que la gente piensa, me lo ha hecho sentir en la calle, después de la final con Olimpia recibo muchos mensajes al respecto" dijo Rougier.

Además el argentino dejó claro que no se ha propuesto como meta ser el arquero de la "H" pero que sería lindo vestir esos colores.

"No me lo he propuesto como meta, tal vez si se cumplen los requisitos, luego los trámites migratorios, y que el técnico que llegue me pueda llamar, no es que solo nacionalizarse y estar ahí, me gustaría porque aparte de lo futbolístico está lo que social, sería muy lindo, es una Selección de prestigio en Centroamérica", agregó el argentino.

También el guardián de los azules comentó que no toma como una motivación el hecho que tiene que esperar varios años para poder jugar con Honduras.

"No lo tomo como una motivación, mi motivación es estar con este grupo que siempre está peleando cosas importante, de ahí lo que venga siempre será bienvenido, ya sea Selección o lo que venga en el ámbito deportivo", concluyó.