Diego Vázquez responde a Héctor Vargas: “La opinión no es respetable”

El entrenador del Motagua defendió al portero Jonathan Rougier quien será naturalizado, situación que fue criticada por su compatriota de Marathón Héctor Vargas y con altura, Diego Vázquez, le respondió al león sin ofensas pero con mucha filosofía.

La mecha de la polémica la encendió el dirigente del Motagua, Juan Carlos Suazo, cuando declaró que la naturalización de Rougier era para que integre la Selección de Honduras, situación que Vargas adujo que quieren apoderarse de la Fenafuth.

INICIO DE TORNEO: “Recién vamos a jugar la cuarta jornada, pero siempre es importante seguir sumando y estar arriba. No hay que obsesionarse pero si es importante estar arriba”.

MEJORES DEL TORNEO: “Es positivo ir sumando, pero esto recién inicia, pero muy poco para hacer número, si es importante comenzar bien y así lo estamos haciendo”.

CRÍTICAS POR EL TEMA ROUGIER: “Me parece innecesario, apareció mucha xenofobia, tenemos muchos compatriotas hondureños afuera, entonces hay que tener cuidado a la hora de hablar”.

TEMA TABÚ DE NATURALIZADOS: “Lo repito, aparecieron muchos con xenofobias que sacaron la bandera como si fuéramos a la guerra con El Salvador, la guerra del fútbol que fue hace como 40 años. Tenemos muchos compatriotas hondureños, yo me considero hondureño y me gustaría que los traten bien”.

LEVANTAR El ÁNIMO A ROUGIER: “¿Por qué? Es Xenofobia, con quien hay que hablar es con Derechos Humanos y no pasa nada”.

CRÍTICAS DE HÉCTOR VARGAS: “Muchas veces el juicio ético de las personas se olvida. Hay algo que leía la vez pasada y me gustó mucho, que todos tenemos derecho a opinar, Vargas tiene derecho, ustedes lo tienen y es respetable; pero no quiere decir que la opinión de lo que digamos sea respetable… Lo lamento y repito, no es respetable”.

NO SE DEJA MANIPULAR POR VARGAS: “El juicio ético de cada uno, hay gente a veces que lo pierde, saquen conclusiones”.