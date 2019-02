Restrepo, DT de Real España: "De Panamá no he vuelto a saber nada"

El entrenador del real España, Carlos Restrepo, se refirió acerca del partido que tendrán mañana ante el Real de Minas, por la cuarta fecha del torneo de Clausura.

El colombiano manifestó que su deseo es que el equipo siga tomando forma. También se refirió sobre el jugador Wesley Decas, de quien se vinculó con la institución catedrática.

EL TORNEO CLAUSURA: "Salimos de un partido fuerte en la capital el fin de semana pasado y nos toca nuestra segunda presentación en casa contra Real de Minas, seguimos fortaleciendo el equipo dentro de lo que queremos con el Real España, me parece que el grupo ha tomado cierta seguridad en el torneo. Pero esperamos que tenga más volumen, y más emociones".

NO SE CONFÍAN DEL REAL DE MINAS: "Los equipos que quieren ser campeones se tienen que sacar de la cabeza que aquí no hay grandes, ni chicos, son 11 jugadores y todos salen con la ilusión de ganar, y Real de Minas no va a ser la excepción, me parece que Real España le tiene que tener respeto a todos los equipos del campeonato y enfrentarlos con seriedad. Entraremos a dominar el juego y a ganar los tres puntos. La mejor manera de respetar estos rivales es jugándoles bien, y siendo agresivos".

CAMBIOS. "Es posible que para este partido en nuestra condición de local hagamos un par de cambios, pero lógicamente se hacen para hacer mejorías y que las cosas salgan bien. No queremos sorpresas de ninguna manera".

WESLEY DECAS: "Nosotros tomamos la decisión de que con la base de jugadores nacionales que tenemos jugaremos. Más adelante determinaremos si este club ocupa otros esfuerzos. Sobre el tema de Decas, fue una especulación que salió, simplemente hicimos un partido con la selección Sub-20, saludé a nuestros jugadores y a otros que conozco de una manera formal, por ahí salió la noticia de un posible interés, pero sé que los muchachos tienen ese deseo de jugar en un equipo grande, pueda que mañana lo logren, yo simplemente el día de la práctica lo saludé y lo felicité, le desee mucho suerte en este proceso que tendrá a nivel de Selección Nacional".

¿OFERTAS PARA DIRIGIR OTROS EQUIPOS? No, estamos quietos, tranquilos, metidos en este trabajo, queriéndonos no despegar de estos primeros lugares porque se vienen partidos importantes. Estoy metido en el Real España muy tranquilo. Lo que pasa es que hay que entender que estuve casi 9 años en Costa Rica y dejamos una imagen que perdura, pero aquí estamos trabajando con la ilusión de hacer un buen campeonato". De Panamá no se volvió a saber nada, lo último que me enteré es que ellos van a cambiar cúpula federativa a finales de marzo, no se sabe si ellos tomarán el camino de los técnicos que ya habían entrevistado. Pero no he vuelto a saber nada".

SANIDAD DEL EQUIPO: "De pronto el tema de José Tobías que tiene una molestia lumbar y la estamos manejando, muy probablemente no estará para el juego de mañana".