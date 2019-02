Marathón recupera a Allan Banegas y Caue Fernandes ya está habilitado

Marathón tiene buenas noticias para enfrentar al Juticalpa este domingo en el estadio Juan Ramón Brevé por la cuarta jornada del torneo Clausura. Su capitán Allan Banegas regresa a la titularidad en Olancho tras estar sancionado.

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Clausura

El volante fue expulsado en el duelo que le ganaron 2-3 a Platense en Puerto Cortés por la jornada 2, razón por la que no pudo estar ante Olimpia en la tercera fecha.

Al cumplir su sanción y no jugar ante el albo, el de El Progreso, Yoro, volverá para liderar a su equipo y tratar de conseguir la victoria en territorio olanchano y seguir peleando el liderato.

EL DEBUT DE CAUE

El único jugador de Marathón que aún no ha podido tener minutos en el torneo Clausura es el defensa uruguayo Caue Fernandes. El verdolaga no había debutado por dos cosas: No tenía su pase internacional y se ponía a tono físico.

Pero ya está listo para hacer su regreso oficial a la Liga Nacional y ser de la partida este domingo. De hecho, disputó un par de minutos en el amistoso que los verdes tuvieron ante el San Juan Quimistán el pasado miércoles en el Yankel Rosenthal.

Así que todo dependerá de su entrenador Héctor Vargas si lo considera en el 11 inicial o le da participación de cambio ante los “canecheros”.