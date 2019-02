Diego Vázquez: “Jonathan Rougier es el mejor de Centroamérica”

Motagua partió hoy hacia Choluteca, ciudad donde enfrentarán a la Upnfm en el Emilio Williams, este duelo se jugará mañana a las 6:00 pm y previo a la salida, Diego Vázquez charló con los medios de comunicación e hizo un análisis del cotejo ante los universitarios.

“Hemos sacado buenos resultados en esa cancha, vamos a enfrentar un muy buen equipo y esperamos seguir manteniendo el nivel para seguir arriba. Lo de la estadística solo sirve para la previa, pero sí es un aliciente para enfrentar ese partido con la mejor mentalidad positiva y seguir creciendo, respetamos mucho a la UPN, ya hemos jugado muchos partidos”, comenzó diciendo.

Leer. ASÍ LE RESPONDIÓ DIEGO A HÉCTOR VARGAS

Avanzaba la plática y Diego una comparación entre Rougier y Leonel Moreira, cancerbero que era de Herediano y que se fue a Pachuca. Para el DT azul, el arquero de Motagua es mucho mejor que él y lo ubica como el número uno en Centroamérica.

“Honduras tiene muy buenos arqueros y él es muy buen arquero. Viste al portero de Herediano que lo vendieron a Pachuca, ¿el mejor de Centroamérica? Johny es mejor, es el mejor de Centroamérica, no solo de Honduras. ¿Cómo se llama el que vendieron a Pachuca? Yo me quedo con Johny. Lo que hubo fue xenofobia, habría que hablar con los derechos humanos ja, ja... No pasa nada”.

El último dardo lo dejó ir al hablar de la ausencia de Carlos Sánchez y mencionó que bien pudieron haber apelado la expulsión como lo hizo Olimpia con Jonathan Paz en la final del certamen pasado. “Sí estamos completos, salvo lo del Carlos Sánchez que no lo apelamos y pudimos haber hecho lo que hizo Olimpia, pero bueno también tuvimos juicio ético y no lo hicimos”.