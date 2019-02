Júnior Lacayo sobre su expulsión: "Me afectó bastante, pero ya estoy de nuevo"

Júnior Lacayo, delantero de los merengues del Olimpia espera poder volver a sumar minutos ante los escualos del Platense, luego que ante el Vida salió expulsado en La Ceiba.

"Contra Olimpia el rival no quiere perder, se motiva y hay que estar aún más fuerte para poder contrarrestar eso", comentó.

Y agrega. "Estamos bien, hemos trabajado fuerte, pero si hay que recapacitar y solo queda trabajar para que este domingo podamos sacar el resultado".

En cuanto a esa expulsión que se dio y su estado emocional. "La verdad que así es esto, uno no quiere salir expulsado, pero son calenturas del partido. Hemos venido haciendo las cosas bien, pero por ahí fue una calentura del partido que a veces uno no las asimila y hay que estar bien".

Lacayo reconoce que. "Me afectó bastante, pero ya estoy de nuevo y esta vez voy hacer las cosas bien. Estoy preparado para ver si me toca jugar de titular de nuevo, pero siempre manteniendo la calma".

El atacante considera que ya asimiló la situación. "Yo estoy bien para lo que el profe disponga, estar preparado para que también se pueda sumar. Eso lo decide el profesor, uno siempre trabaja dura por si le toca jugar o no".

Y en cuanto a la pelea por el puesto en la ofensiva. "Aquí hay jugadores buenos y esto es de competir. El profe va ver partidos donde me va necesitar de titular y hay otros que no".

En caso de no ser tomado en el equipo titular. "Nada más me queda apoyar al compañero que está en el puesto y cuando me toque entrar y anotar, ya que de esto es que vivo".