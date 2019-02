El dardo que lanzó Diego Vázquez al Olimpia por expulsión de Carlos Sánchez

Motagua se enfrentará en la fecha 4 del Clausura 2019 contra Los Lobos de la UPNFM en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca.

Los Azules no podrán contar con plantel completo ya que el lateral izquierdo Carlos Sánchez fue expulsado en el último encuentro de Liga Nacional contra Real España.



Diego Vázquez, entrenador de Motagua, se refirió al tema este viernes donde soltó una 'dardo' al Olimpia tras hablar de la ausencia del "Mango".





El técnico mencionó que fácilmente pudieron haber apelado la expulsión del lateral así como lo hizo el equipo blanco con Jonathan Paz en la final del torneo pasado.



“Estamos completos, salvo lo del Carlos Sánchez que no lo apelamos y pudimos haber hecho lo que hizo Olimpia, pero bueno también tuvimos juicio ético y no lo hicimos”, declaró Diego Vázquez.



Motagua se encuentra listo para enfrentar a la UPNFM donde buscará igualar su mejor inicio en Liga Nacional que no sucede desde 1974 cuando arrancaron con cuatro victorias consecutivas.