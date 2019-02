Real Juventud de Wilmer Cruz inició con pie derecho en la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso en Honduras ha iniciado de forma fantástica con el último grupo que faltaba en debutar y era el B de Occidente. Anoche el Real Juventud que dirige Wilmer “El Supermán” Cruz no falló en casa y venció al Atlético Pinares.

Un solitario gol de Jerrick Díaz fue suficiente para que los “Pateplumas” se impusieran en el Argelio Sabillón que contó con un llenazo espectacular en horas de la noche. Wilmer ha hecho regresar a los aficionados colorados de Santa Bárbara que creen en el proyecto que han formado.

Ver: ASÍ MARCHAN LAS TABLAS ACTUALIZADAS DEL ASCENSO

Real Juventud es prácticamente un equipo de primera con jugadores de mucha experiencia como Raymundo Cálix, Luis Castro Pardo, Randy Diamond, Edwin León, Jerrick Díaz, Léster Zavala, Jhonny Gómez, todos con pasado en Liga Nacional y algunos campeones con el Honduras Progreso.

En otro de los partidos de viernes que se disputó fue el espectacular triunfo del Atlético Choloma 3-0 sobre el Independiente de Siguatepeque. “Las Panteras Negras” que volvieron a la liga de plata adquirieron la categoría del Comayagua FC que en el papel tiene que utilizar este nombre por términos legales pero es el legendario club de sigua.

Este sábado sigue la actividad con una maratón de partidos desde las 3:00 de la tarde en el resto de grupos con partidos en el atlántico, norte, occidente, centro y oriente del país. Uno de los atractivos encuentros ser jugará en la noche en Olanchito con el Social Sol contra Victoria, dos viejos conocidos del máximo circuito.

RESULTADOS AYER

Real Juventud 1-0 Atlético Pinares

Independiente 0-3 Atlético Choloma

JUEGOS DE HOY

3:00 pm – La Ensenada vs Yoro FC

3:00 pm – Bucaneros vs Boca Junior

4:00 pm – París FC vs Atlético Limeño

4:00 pm – Esperanzano vs San Juan

4:00 pm – Olancho FC vs Gimnástico

7:00 pm – Social Sol vs Victoria

7:30 pm – Santos FC vs Villanueva FC

JUEGOS DEL DOMINGO

2:00 pm Real Sociedad vs Tela

2:00 pm Olimpia Occidental vs Lepaera

3:00 pm Deportes Savio vs Lone FC

3:00 pm Brasilia FC vs Parrillas One

3:00 pm Las Delicias vs CD Broncos