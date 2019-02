Edgar Álvarez: "Sacaré el curso de DT, pero me gustaría más la representación de jugadores"

Edgar Álvarez, director deportivo del Platense, confirmó que en los próximos días se inscribirá en el curso para entrenador, pero le seduce la idea de representar jugador.

¡Mamitas! Las explosivas chicas que embellecen los estadios de Honduras

"Vamos a sacar el curso de entrenador porque por el puesto que tengo debo tenerlo, ya vamos a empezar y veremos en el futuro si tengo cualidades para dirigir. Me gustaría más la representación de jugadores", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Pero desde ya, Edgar ve que estar en el banquillo sería complicado por la idea que tiene.

"Me costaría mucho ser técnico. Soy muy exigente y el jugador hondureño es muy distraído, tácticamente desordenado y con poco compromiso. A mi me gusta ganar. Sería un entrenador muy exigente, no cierro las puertas a eso. Voy a sacar el curso y veremos después qué sucede", agregó.

Trabaja en Platense con la idea de volver a exportar jugadores

Álvarez confió que ya está en pláticas con Pablo Bentancur, el representante que lo llevó junto con David Suazo a Italia.