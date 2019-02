Martín Bonjour sobre autogol: "No fue un error técnico, yo quería sacarla""

Seguir a @Giancarlo_casta

Olimpia triunfó ante el Platense 2-1, entre su once titular apareció el defensor argentino Martín Bonjour, quien tuvo un destacado trabajo, pero cometió un grave error y fue anotar en su propia portería.

Olimpia sufrió, pero ganó al Platense en el Nacional

"La pelota se iba largo, lo importante es que el equipo reaccionó y se consiguieron los tres puntos. Lo saqué todo, no hay rival fácil, en ninguna liga, hay que trabajar duro para ganar todos los partidos", empezó diciendo el defensor olimpista.

Y siguió. "Sí, claro que salgo contento, el equipo ganó, eso era fundamental, uno va agarrando ritmo de a poco va jugando los partidos, lo ideal para todo equipos es terminar la base en cero, por una desgracia no pudimos, porque la verdad tampoco pasamos grandes apuros".

Bonjour, también explicó que es primera vez que anota un autogol en un debut, esta vez le tocó vistiendo la camisa del Olimpia.

"No, no me había pasado esto, todo sirve, son experiencias que hay que seguir, hay que tener la cabeza tranquila, no fue un error técnico, yo quería sacarla", cerró.