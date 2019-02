Liga de Ascenso Honduras: Real Sociedad de Horacio Londoño debuta con empate en el Clausura

La jornada dominical del torneo Clausura de la Liga de Ascenso en Honduras culminó en las diferentes canchas del país dejando como resultados muchos empates.

Uno de ellos fue en el estadio Francisco Martínez Durón donde el actual campeón, Real Sociedad hacía su debut pero no pudo con el equipo de Tela FC comandado por Denilson Costa e igualaron 1-1. Choque por la tercera fecha del grupo A.

Siempre en este encuadre, La Ensenada visitó el Olímpico Yoreño y sacó un resultado positivo tras vencer al Yoro FC 1-0.

Por su parte, en la zona occidental, Olimpia y Lepaera emparejaron cartones 1-1 en estadio Las Alsacias de La Entrada, Copán.

Lone FC visitó el Sergio Reyes para medirse al Deportes Savio y también empataron 1-1. Ambos equipos disputaron su primer encuentro del torneo.

El grupo C solo tuvo un partido este domingo, en el Filiberto Fernández de Río Lindo, Cortés, el Brasilia no aprovechó su condición de local tras finalizar 1-1 ante el Parrillas One.

En el sur de Honduras, Delicias FC jugando de local en el Óscar Peralta de San Francisco de la Paz, venció al Broncos del Sur 2-1.

El poderoso Broncos FC de Julio César "Rambo" de León apenas pudo ganar por la mínima diferencia al Estrella Roja en el Emilio Williams de Choluteca.

Todos los resultados.

Grupo A

Real Sociedad 0-0 Tela FC

La Ensenada FC 1-0 Yoro FC

Bucanero 2-2 Boca Juniors

Social Sol 3-2 Victoria

Grupo B

Deportes Savio 1-1 Lone FC

Olimpia Occidental 1-1 Lepaera FC

Atlético Esperanzano 3-1 San Juan

Real Juventud 1-0 Atlético Pinares

Grupo C

Brasilia 1-1 Parrillas One

París FC 3-1 Atlético Limeño

Santos FC 2-0 Villanueva FC

Comayagua FC 0-3 Atlético Choloma

Grupo D

C.D. Broncos 1-0 Estrella Roja

Delicias FC 2-1 Broncos del Sur

Olancho FC 1-1 Gimnástico