Donis Escober será titular en el clásico ante Motagua

Después de perder la titularidad en el marco merengue, el portero Donis Escober volverá a jugar de entrada nada más y nada menos que en el clásico ante Motagua este domingo.

Te puede interesar: Real España-Marathón: La máquina manda en el Morazán



El originario de San Ignacio debe suplir el puesto de Edrick Menjívar, quien acumuló curiosamente su cuarta papeleta en el torneo y no está disponible para este duelo ante las Águilas.



En el campamento merengue se le está dando el respaldo al experimentado jugador que ha mostrado calma al momento difícil por haber perdido el puesto en la titularidad blanca.



"Yo le digo a Escober que es una persona bendecida, porque hacer su reaparición en un clásico y el domingo fue el cumpleaños. Osea que tiene una semana linda y nosotros tenemos la mayor confianza en él", contó Manuel Keosseián.





A pesar de no haber jugado en los últimos partidos con el Olimpia, el técnico merengue no cree que sea una prueba de fuego para el experimentado guardameta.



"Él ha tenido dos millones de pruebas de fuego, es un partido más, ha estado en mundiales. No es prueba de fuego", indicó.



Cabe destacar que el año pasado, Donis Escober tuvo la oportunidad de jugar el clásico ante el Motagua, luego que Menjívar estuvo con la Selección y se le dio descanso. En esa oportunidad el partido quedó igualado 1-1.