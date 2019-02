Manuel Keosseián: "La gente confunde que Motagua solo es centro y cabeza"

Distinto a otros clásicos, donde durante la semana se vivía un poco de polémica, el técnico de los merengues, Manuel Keosseián se mostró tranquilo e inclusive más bien dio muchos méritos a la labor de Diego Vázquez al frente del Motagua.

Lo que si dejó claro Manolo, es que su equipo va ir a proponer el partido y presionará el rival en el encuentro para llevarse la victoria.

¿Siente que para preparar un clásico la predisposición del futbolista es diferente?

Normalmente si, todos los partidos valen tres puntos, pero los clásicos son especial para los jugadores, para ustedes y más para la gente. El hincha de Olimpia y Motagua esperan estos partidos, hay una rivalidad eterna, pero para nosotros son tres puntos.

¿Qué es lo que tiene que contrarrestar de este Motagua que viene haciendo las cosa bien?

Nosotros también venimos haciendo la cosas bien, la diferencia con Motagua en el torneo pasado fue de un gol y este campeonato ellos tienen 10 puntos y nosotros nueve, osea que la diferencia no es mucha. Nosotros los respetamos, como a todos los equipos, pero este es un torneo parejo y cualquier rival es difícil.

¿Se llega presionado a este partido?

No, el grupo está bien, consciente de lo que está haciendo, muy confiado del trabajo. La presión es normal, capaz está más presionado aquel que está sin trabajo.Nosotros tenemos la dicha de estar en este gran equipo y hacer lo que nos gusta.

¿Llega arriba del 70% de lo que esperaba en cuatro jornadas?

No nos olvidemos que Olimpia es un equipo que está en casi formación. El otro día debutaron tres jugadores y capaz el domingo debuta otro más, eso quiere decir que estamos en formación y Motagua ya está formado. Nosotros vamos a llegar muy bien a ese partido.

¿Qué satisfecho con la zona defensiva y ofensiva?

Siempre hay cosas para mejorar, yo creo que Olimpia debería de tener más goles de los que ha tenido por las opciones que ha creado, entonces, ahí hay un pequeño déficit. En la defensiva, los rivales no han tenido tantas opciones de gol contra nosotros y estamos buscando el equilibrio.

¿Qué tanto le ha gustado su equipo?

Me ha gustado un partido más que otro, hemos mejorado en la parte importante que es la tenencia de la pelota. Si tenemos que ser por momentos más vertical, pero en línea generales el equipo me ha gustado.

¿Sabor a revancha este clásico?

No, el último partido lo ganamos. No hay revancha, si llegamos los dos a la final ahí si hay que ganar.

¿Cree que en este tipo de partidos no hay favoritos?

Yo creo que no, es muy difícil hablar Motagua tiene 10 puntos, nosotros nueve, estamos muy parejos y siempre en los clásicos no hay favoritos y la historia así lo marca, no en Honduras, sino en todos lados.

¿El debutante que habla podría ser Leandro Sosa?

Podría ser, no sé todavía si reglamentariamente entre hoy y mañana se va solucionar. Pero si nosotros lo vemos en la semana que está bien puede ser.

¿La ventaja en con este Olimpia es que lo armó a su gusto?

Yo ni siquiera cuando vine en los últimos partidos puse excusa alguna de los trabajos, conocimiento que tenía del plantel y lógicamente ahora el plantel está al gusto mío y así que la responsabilidad es del entrenador.

¿Hay confianza para Bonjour a pesar de lo que pasó?

Si, Bonjour para mí hizo un gran partido y va seguir jugando, no veo porque no. El gol en contra fue una fatalidad.

Si hay variantes en el once, ¿es pensando en Motagua o para que mejore el Olimpia?

Las dos cosas, porque nosotros nos fijamos en nuestro equipo, el funcionamiento nuestro, pero no nos podemos olvidar de lo que hace Motagua, que lo hace muy bien a la largo de unas cuantas temporadas.

¿Siente que Motagua perdió fuerza sin Rubilio Castillo?

Es el goleador de ellos, un jugador importante, pero se han ido tantos y han venido en todos los países. Tampoco Rubilio era... es un gran goleador. A nosotros se nos fueron buenos jugadores y goleadores.

¿Qué diferencia hay de este Motagua al de la final que enfrentaron?

No mucha. Quizás ahora con dos ausencia con la expulsión del otro día (Galvaliz) y con la ida (Rubilio) al Saprissa, pero me parece que son cambios de hombre, pero el estilo de juego es el mismo.

¿El estilo del centro y cabeza?

No. A veces la gente confunde que Motagua solo es centro y cabeza, tienen otras variantes, así que tenemos que cuidarnos y ellos tienen que cuidarse de nosotros porque el equipo está bien.

¿Va esperar al Motagua o lo va ir a presionar?

Me parece que lo segundo, lo vamos a ir a presionar, lo tenemos que trabajar y seguramente lo vamos a presionar.

¿Del arbitraje que espera?

Nada, que arbitre y que se equivoque lo menos posible.

¿Vive los clásicos igual en una final o en las vueltas, donde dice que casi no duerme?

Una final es el último partido, aquí después quedan 20 partidos más. La finales son decisivas y si perdiste, perdiste el año o el semestre. En este si es bueno hacer una buena presentación y lo importante es ganar.

¿Pero cómo vive el clásico?

Con ansiedad como todo entrenador y trabajando toda la semana porque después yo no entro a la cancha y si uno jugase estaría más tranquilo porque gasta las energías en el juego.

¿Va a repetir con Bengtson y Bonfigli en el ataque?

Y capaz que si, o capaz que no. No es nada seguro, puede ser, pero también hay otros jugadores que pueden jugar.

¿Lacayo anotó gol y pide oportunidad?

Entre ellos...

¿Le saca ventaja Diego por los seis años que tiene en Motagua?

Sí, puede ser. Yo tengo más años que él, aunque los años no dicen nada de experiencia. Él está haciendo un muy buen trabajo, sin duda, pero tampoco es un equipo imbatible.