Neymar quiere llevarse a Coutinho al PSG

Los rumores de la salida de Rakitic siguen sonando, pero quien de verdad estaría próximo a salir es el brasileño Philippe Coutinho, ya que Neymar le ha pedido a la directiva del Paris Saint-Germain que se hagan con los servicios de su compatriota de cara a la próxima temporada. El ex del Liverpool costó 160 millones a los directivos del Barcelona, ¿Cuánto podría costarle al PSG?

“Cou” es suplente en Can Barça y esto podría agilizar su salida del club catalán, Philippe no ha podido cumplir las expectativas generadas por su llegada, cosa que incomoda en el entorno del jugador. Sus primeros 6 meses fueron bueno, aunque no pudo ser parte del equipo en la UEFA Champions League, pero esta nueva temporada mostró otra cara del brasileño.

El canarinho podría tener en esta serie de clásicos una oportunidad para brillar y poder ganarse los favores de los altos mandos catalanes, de no poder lucir, no cabe duda que será colocado en el mercado y posteriormente vendido al PSG o a algún otro interesado. La falta de minutos pudo devaluar al brasileño y el equipo parisino apuesta a este hecho para abrir negociaciones viables con el Barça.