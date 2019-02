Rony Martínez: "Pueden decir lo que sea, nosotros hablamos en la cancha"

El delantero estelar del Real España, Rony Martínez, ya respira el clásico que disputarán el sábado ante Marathón por la fecha cinco del Clausura.

Alejado de la controversia, el goleador se enfoca en lo que harán dentro del terreno de las acciones y no se dejó llevar por las palabras del entrenador vecino. Además admitió que se siente motivado por ver acción en el enfrentamiento tradicional de esta ciudad.

Primer derbi sampedrano que disputarás, ¿cómo es la previa de este encuentro?

Es un partido muy importante para mí y para todo el plantel, estamos en buen ritmo y en una buena etapa. Queremos seguir con esa misma intensidad de juego y para eso nos estamos preparando en un clásico que no será nada fácil.

Ante el eterno rival nunca se quiere perder, ¿cómo es el ambiente que se palpita en el interior de la Máquina?

Jugar un clásico es lo más lindo. Los dos son muy buenos equipos y va a ganar el mejor. Nos estamos preparando para eso, para sacar el resultado que nosotros queremos que es obtener los tres puntos.

La rivalidad entre Real España y Marathón ha crecido últimamente en la cancha como en las graderías...

He visto por la televisión estos partidos y sé que se ponen un poco calientes, pero esperamos que la gente no vaya a buscar pleito sino que se vaya a relajar, a divertir, a ver buen fútbol que de eso nos encargaremos nosotros en la cancha para que el aficionado se sienta tranquilo, que no le den esas ganas de pelear sino que disfrute el partido.

El comportamiento de los jugadores en la cancha influye en lo que sucede en las tribunas del estadio...

Eso es normal y es parte de la actitud mental. Uno como jugador si ve que están peleando en las gradas se pone un poco distraído, algo que no es agradable. Queremos ver a la afición alentando al equipo y pasándosela de la mejor manera.

Varios futbolistas de la realeza han dicho que se dedicarán a jugar y no a pelear, ¿ese es un lema del cuerpo técnico?

Sí. La verdad es que nosotros no vamos a buscar problemas sino a dedicarnos a jugar, a hacer un buen fútbol y a tratar de sacar el resultado que nos favorezca.

¿Cómo pesa en los jugadores las palabras de Héctor Vargas quien mencionó que solo le falta ganarle al Real España en Campisa?

Nosotros estamos tranquilos, ya sabemos como es él y lo conocemos. Nos mantenemos concentrados sin caer en ese juego, seguimos trabajando pensando en lo que tenemos que hacer confiando que las cosas nos van a salir de la mejor manera. Sus palabras no nos van a sacar a nosotros para decir otras cosas sino que tranquilos y mentalizados que el partido no estará fácil y que buscaremos trabajar fuerte para sacar el resultado que queremos.

¿Sirven las palabras de Héctor Vargas para motivar al Real España?

Yo no voy a buscar polémica. Él (Vargas) tiene derecho a decir lo que quiera, nosotros no vamos a responder a nada. Vamos a jugar, a tratar de hacer las cosas bien en la cancha para intentar obtener el resultado.

¿Han considerado la consecuencia que tendría perder el clásico ante Marathón?

Sí. La verdad que es un partido que nosotros ni ellos lo queremos perder. Ganará quien haga mejor las cosas en la cancha y esperando en Dios que estamos con esa mentalidad ganadora, que vamos a sacar los tres puntos y para eso estamos preparándonos al máximo.

Un sector de la afición españolista se queja que la producción en ofensiva en goles no ha mejorado...

Creo que Real España está bien en todas las líneas. Vamos partido a partido, el profe Restrepo está haciendo un gran trabajo. No siento que nos haga falta en ninguna línea, creo que estamos completos. Para eso damos todo en los entrenamientos y en los juegos para mantener al equipo arriba.

Y de los dimes y diretes que se dan entre los aficionados y directivos de ambos equipos que defienden a los suyos lanzando polémicos mensajes, ¿qué opina?

Soy muy poco para estar viendo eso. Ellos pueden decir lo que sea, nosotros en la cancha hablamos. Nosotros estamos tranquilos, no vamos a caer en nada que nos vaya a desconcentrar de lo que queremos que es sumar tres puntos más. Solo pensamos en lo positivo que estamos trabajando.

¿Qué les ha dicho el entrenador Carlos Restrepo para preparar este difícil encuentro?

Nos ha dicho que estemos tranquilos. Este no será un partido como los otros, será un poco más difícil pero que lo podemos ganar tranquilamente si estamos concentrados en todas las líneas.

¿Siente nervios, emoción o presión por disputar su primer derbi?

No, en realidad ni presión ni nervios. Uno se siente más motivado cuando va a jugar un clásico. Yo me siento tranquilo y feliz porque estamos próximos a competir en este difícil partido en el que esperamos hacerlo de la mejor manera posible.