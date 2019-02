Leandro Sosa, el DT y futbolista en el campamento del Olimpia

Leandro Sosa es el último refuerzo del Olimpia que no ha podido debutar hasta ahora en la Liga Nacional. El mediocampista uruguayo ya está habilitado y en el clásico ante Motagua podría sumar sus primeros minutos con la camisa de los blancos, pero una curiosidad que presenta el sudamericano es que a su corta edad ya cuenta con el título de entrenador.

Leer más: Leandro Sosa podría debutar con Olimpia en el clásico ante Motagua

El mediocampista uruguayo confesó previo a sumar sus primeros minutos en el fútbol hondureño las cosas que le gusta hacer fuera de las canchas y una de ellas es estudiar.

“Soy una persona tranquila, que me gusta mirar bastante fútbol de cualquier liga, soy muy familiar, me gusta estar con ellos en mi tiempo libre”, comenzó diciendo Leandro Sosa.

El futbolista en su país aprovechó el tiempo libre que tenía después de cada entrenamiento para capacitarse más en el fútbol.

“Ya tengo hecho el curso de técnico y solo tengo 24 años, es porque me gusta mucho el fútbol y me gusta entenderlo, creo que ahora es más contextual que antes, todo se ha modernizado”, indicó Sosa..

Y agregó: “El tiempo que estuve en Uruguay aproveché para estudiarlo ya en Chile y Venezuela se complica un poco más estudiar, pero en mi país lo aproveché al máximo para estudiar la carrera de técnico”.

Una de las razones fundamentales por las que decidió capacitarse como entrenador es “tengo el diploma de entrenador y eso significa que ya puedo dirigir, ayuda a poder mirar los dos ángulos, pero cuando ya uno está en la cancha eso queda de un lado”, explicó.

El sudamericano ha logrado aprovechar esos cursos para entender nuevas maneras de analizar un partido. “Hay materia que me hizo ver el fútbol desde otro punto de vista, básicamente por eso fue que quise estudiar la carrera de entrenador”.

Pese a tener el título y estar capacitado no es algo que piensa hacer en estos momentos y solo quiere disfrutar de su carrera de futbolista que espera sea larga y exitosa.

“No es muy habitual poder tener el título de entrenador a mi corta edad, pero no lo hice para ser entrenador ya, tengo pensado seguir jugando ojalá muchos años más, pero es que me gusta estar estudiando y cosas que me gustan, por eso cuando se me presentó la oportunidad en Uruguay que habían muchos profesores que dejan mucho y eso me hizo pensar que podía hacerlo”, aseguró Leandro Sosa.

COMO PEP GUARDIOLA

El mediocampista no se limitó a mencionar el estilo de fútbol que le gustaría implementar cuando ya comience a dar sus primeros pininos en el banquillo como entrenador.

“Soy más del tema de posesión del balón, atacar mediante eso, obviamente si vamos a un caso en particular, me gusta mucho el estilo de Pep Guardiola”, comentó Sosa.

Pese a la exitosa carrera del estratega uruguayo Óscar Washington Tabárez con la selección de su país espera ver algunas vez a los charrúas realizando un fútbol más vistoso.

“El fútbol uruguayo por historia ha sido así, más de defensa y garra, ahora por suerte han salido muchos jugadores técnicamente buenos y eso ha ido cambiando al mundo y espero que siga cambiando de la mejor manera”, dijo el futbolista de los merengues.

Además tuvo la oportunidad de hablar un poco de su compatriota Fabián Coito, con quien pudo trabajar en categorías menores y tiene buen concepto de su trabajo.

“Es un gran entrenador, estuve con él en la Sub-17 y también en los Panamericanos, es un técnico moderno y por lo que he escuchado que podría venir a dirigir a Honduras le va ir muy bien acá”, subrayó.

Para terminar, expresó lo que significa poder debutar en el clásico ante Motagua. “El clásico es un lindo partido para jugar o ya sea para debutar y si el técnico me ve que estoy bien físicamente me dará oportunidad ya sea en el banco o de titular”, cerró.