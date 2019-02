Ciclismo, la nueva pasión de Mario Berríos tras su retiro del fútbol

Eran las 6:00 de la mañana y mientras muchos dormían, Mario Berríos se alistaba a iniciar un nuevo recorrido al lado de su inseparable bicicleta. Un medio de transporte que se ha convertido en algo más y ahora forma parte de un sentimiento muy personal del exjugador.

Retirado de fútbol profesional desde 2017, el excapitán del Monstruo Verde, encontró en el ciclismo una forma de compartir con amigos y familia, de aventurarse a cosas que no conocía y de mantenerse siempre en buena forma física.

La exigencia de este deporte es muy alta, pero Berríos lleva mucho tiempo siendo un atleta, por lo que no le atemorizó lanzarse a practicar esta actividad desde hace algún tiempo atrás.

Junto a su esposa Keren Oliva y un grupo de amigos, entre los que están Francisco Escobar, Adán Flores y Elder Méndez, conforman el Team Bike Mart, a los que esta vez la ruta los llevó hasta el sector de Ticamaya bajo la frescura de un bello amanecer.

LEER: MARIO BERRÍOS NO PENSÓ EN SER FUTBOLISTA

DIEZ acompaño al conocido exvolante y a su equipo en este camino que nos dejó preciosas vistas del horizonte y un poco más de conocimiento sobre el sentir de Mario Berríos.

Con la humildad y el carisma que lo caracteriza se refirió al significado que tiene el ciclismo en esa nueva faceta de su vida.

"Estoy contento de poder practicar esta disciplina, me ha gustado mucho. He tratado de mejorar cada día y sobre todo de mantenerme siempre en forma".

Pese a que lleva poco tiempo pedaleando, ya agarró buen ritmo.

"Solo un poco. Desde que estoy metido de lleno en esto para mejorar llevo unos tres meses de los cuales me siento contento y cada día mejor en los que disfruto lo más importante".

Berríos comentó sobre lo que más le ha gustado de este deporte y los recorridos que ha hecho al lado de su equipo que siempre lo acompaña.

"Lo bonito es salir a conocer. Con la bicicleta he conocido lugares que antes no pude hacerlo. He tenido la oportunidad de ir al Parque El Cusuco, he ido hasta Mezapa (Atlántida), y a otros bonitos lugares. Lo más importante es poder compartir en familia, con buenos amigos y hacer una actividad saludable".

La preparación futbolística es diferente a la ciclística, así lo expresó el afamado exlíder del conjunto verdolaga.

EL NOSTÁLGICO MENSAJE DE PERRO BERMÚDEZ A BERRÍOS

"Ambos son un deporte, pero son diferentes. No dejan de ser un trabajo en equipo, siempre trato de compartir con amigos, de aprovechar el mayor conocimiento de ellos para ir mejorando".

Además analizó su momento y dio su punto de vista sobre llevar esta práctica a otro nivel y convertirse en profesional para competir en torneos.

"Hasta el momento estoy contento con lo que estoy disfrutando, trato de de mejorar cada día. Pretendo ir de a poco a ver qué es lo que hay en el ciclismo en el futuro".

Como futbolista estuvo acostumbrado a los extenuantes trabajos físicos y el kilometraje con la bicicleta necesita bastante esfuerzo ya que pesan las piernas después de un tiempo.

"Es bastante exigente. Uno realiza entrenamientos y se pone metas con el objetivo de lograrlas.

Es cansado pero a la vez se disfruta porque son metas personales para mejorar y requiere esfuerzo físico".

También habló sobre la combinación de ambas ramas entre el fútbol a nivel de veteranos y el ciclismo.

"Me sirve porque me mantengo en buena condición física, puedo disfrutar siempre de lo que hice toda mi vida que es jugar al fútbol con excompañeros y amigos. Tengo la oportunidad de jugar los sábados con ellos y en la semana trato de pedalear casi todos los días".

Mario respiró hondo al reconocer el sentimiento de muchos aficionados del Marathón que extrañan a su eterno capitán.

"Fueron tantos años, siempre estaré agradecido con la afición por el cariño y respeto que han tenido conmigo. Siempre estaré tratando de apoyar al equipo y me siento contento por los resultados que se están dando".

Las bicicletas de ruta o de carreras son diseñadas para la velocidad. Sus características están pensadas para llevar al ciclista tan lejos y tan rápido como sus piernas lo permitan.

A simple vista pareciera que no han cambiado mucho en las últimas décadas, sin embargo existen modelos que utilizan tecnologías avanzadas como cambios electrónicos y materiales ultra ligeros.

Las bicicletas de ruta son ideales para quien busca algo ligero y veloz, para usarse en caminos pavimentados, ya sea para hacer ejercicio o para competencia.

Estas bicicletas también pueden usarse para desplazarse en la ciudad, especialmente en trayectos largos y en caminos bien pavimentados.

Es muy importante tener en cuenta que tienen limitaciones de peso, por lo que si se piensa llevar mucha carga no son las más adecuadas.

Además, si parte de los trayectos son en caminos con piedras o o de tierra, una de éstas no es la mejor opción.