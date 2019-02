Tía de Georgina Rodríguez: ''Es una sinvergüenza, el mundo se enterará quién es en realidad''

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue atacada por una de sus familiares en una entrevista que sacó al aire Socialité y en donde la tildan de ''sinvergüenza''.

Muere el padre de Georgina Rodríguez en Argentina

Fue la propia tía de la española quien explotó contra su persona debido a que nunca les comunicó que Jorge Eduardo (padre de Georgina) se encontraba delicado de salud y no tuvo la oportunidad de darle el último adiós.

''Ella tenía que haber tenido el detalle de haber llamado a su tío y haberle dicho que le quedaban días, que le quedaban horas, minutos. Él hubiera cogido un vuelo y se hubiera ido, porque para él era como un padre... Eso no se hace a escondidas como lo han hecho'', recriminó la tía de Georgina, quien no se enteró a tiempo de la muerte de Jorge Eduardo el pasado 31 de enero a los 70 años.

Según la familiar, la modelo no tiene comunicación con nadie de su familia desde que se conoció con Cristiano Ronaldo y le habría pedido ''un favor'' hace unos meses.

''Estás con un futbolista millonario. Nena, a ver si me mandas 1.000 euros. Desde entonces, ni me ha llamado ella, ni me ha llamado su hermana, ni me ha llamado nadie'', aseguró.

Pero la cosa no quedó allí, porque ya para cerrar la tía de 'Gio' dijo que ''el mundo se enterará de la clase de persona que es (Georgina Rodríguez) y lo sinvergüenza que es''.

Cabe recordar que la pareja de CR7 viajó a Buenos Aires, Argentina, la semana pasada para asistir al velorio de su padre, una fecha que le quedará marcada ya que cuatro días antes de su muerte, la modelo estaba cumpliendo 25 años.