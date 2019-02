Hijo de Carlos Pavón dejó el fútbol profesional y se convirtió en misionero

Su sueño de llegar a ser un gran futbolista como su padre se esfumó rápidamente. Probó suerte en Real España, club donde su padre es ídolo, pero en 2015 en una polémica decisión el entonces director deportivo Daniel Uberti consideró que Carlos Alberto Pavón Jr. no tenía las condiciones deportivas para aspirar a llegar al primer equipo y decidieron darlo de baja.

Pese a ese duro golpe, Pavoncito no desistió y buscó cumplir sus metas yéndose a las reservas del Olimpia donde lo adoptaron bien y sus buenas actuaciones en esta categoría lo llevaron debutar profesionalmente con el primer equipo.

Fue exactamente el 19 de noviembre del 2015 cuando de la mano del entrenador Héctor Vargas en el estadio Excélsior de Puerto Cortés ante Platense se estrenó en primera división.

Sin embargo, con el pasar de los meses, Pavón Jr. no lograba destacar ni consolidarse por lo que un año después, en junio de 2016, fue dado de baja por los leones.

Carlos Pavón Jr cuando debutó con el Olimpia en el estadio Excélsior ante Platense.

Tras esta experiencia, se fue al Marathón donde su padre era el entrenador, estuvo varias semanas a prueba hasta que Carlos Pavón tomó la decisión de ratificarlo como miembro del primer equipo, para su mala fortuna nunca logró debutar y en 2017 cuando llegó Manuel Keosseián se encargó de hacer una barrida en el plantel Pavón Jr se fue en la lista.

DEL FÚTBOL A LA RELIGIÓN

Luego de su amarga experiencia en el cuadro verdolaga, Carlos Alberto a sus 20 años no quiso optar por continuar con su carrera deportiva y emprendió un nuevo camino en su vida: Ser misionero en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Pavoncito ese mismo 2017 decidió tener una aventura y marcharse a una misión en Portugal que dura dos años y que este 2019 culmina para volver con su familia que actualmente radica en Miami.

Pavoncito en su etapa como futbolista del Marathón.

Los jóvenes como Carlos que cumplen con este tipo de misiones tienen objetivos primordial invitar a otras personas a recibir a Cristo y unirse en el evangelio restaurado mediante la fe, el arrepentimiento y el perseverar hasta el fin.

Ahora en su nueva faceta, Carlos en esta misión debe cumplir con ciertos reglamentos que son parte de esta religión como no ver televisión, no escuchar radio, no tiene acceso a tecnológica, o sea un teléfono inteligente solo para realizar llamadas.

La comunicación con su familia se da una vez a la semana, además deben cumplir con la hora de levantarse y de entrar a la casa donde están hospedados.

Una de las curiosidades de los mormones es que cuando andan por las calles siempre deben andar pareja porque al momento de dar la palabra a las personas que los atienden uno testifica y el otro lo refuerza.

En su estadía en la misión, no deben tener contactos los varones con mujeres y viceversa.

¿CÓMO CUBREN LOS GASTOS?

Tanto Pavón como todos los que se van a misiones costean sus propios gastos, eso si tienen la capacidad de pagarlos, de lo contrario la Iglesia cuenta con fondos gracias a donaciones que recibe de personas voluntarias.

Pavón se encuentra en Portugal en misión con la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.

Por el hecho de ser misioneros no tienen un lugar fijo donde vivir ya que andan en diferentes zonas o ciudades del país donde estén asignados, los gastos son cubiertos por La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.

En su apartamento deben tener un lugar donde todas las mañanas puedan estudiar las escrituras, en cada continente viven de diferentes maneras, por ejemplo, en Honduras o en otros países del área cuando están en regiones al interior del país les toca jalar agua.

Carlos Pavón Jr en ´comunicación con su familia desde Portugal.

Tras cumplir con su misión, Carlos Pavón JR regresará a su casa para tener una vida normal con sus familias, siguen asistiendo a la Iglesia.