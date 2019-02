Wesly Decas revela por qué no se quedó jugando en Real España

Tras no terminar su contrato con el Nacional de Madeira de la Primera Liga de Portugal, el capitán de la Selección Sub-20 de Honduras, Wesly Decas, fue vinculado con Real España.

El equipo catedrático negó una negociación con el lateral izquierdo, pero este jueves, Decas estuvo en las instalaciones de Diario Diez y afirmó que sí hubo un contacto con la directiva catedrática.

"Estuvo la oportunidad de quedarme en Real España pero al final no se pudo llegar a un acuerdo, mi representante no quiso porque primero Dios hay otras oportunidades en el extranjero", dijo Decas.

Y es que la "Máquina" tuvo un partido amistoso contra la representación catracha que está clasificada al Mundial de Polonia 2019 de la mano de Carlos Tábora y ahí a Carlos Restrepo se interesó en el zurdo.

Diez conoció que Wesly podría llegar a un equipo de Estados Unidos y que en los próximos días se estaría resolviendo su situación.

"Me han comentado mucho de eso, hay que ver qué resuelve mi agente en los próximos días, mientras no tenga nada claro no puedo referirme a eso", agregó.

Decas también se refirió a lo que se viene con la Bicolor en la justa mundialista en Europa desde el 25 de mayo hasta el 16 de junio.

"Estamos teniendo unos microciclos muy exigentes, esa es la idea del profesor Tábora que quiere que todos estemos bien para poder llegar a una segunda ronda como primer objetivo, para eso vamos a trabajar", concluyó.