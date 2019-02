Georgina Rodríguez responde luego de que la llamaran ''sinvergüenza''

Luego de las fuertes declaraciones de la tía de Georgina Rodríguez señalándola de sinvergüenza, fue la propia pareja de Cristiano Ronaldo quien habló para la revista ¡Hola! y habló del duro momento que vive tras la muerte de su padre, Jorge Eduardo.

Tía de Georgina Rodríguez no se mordió la lengua y la ataca

Georgina asegura que todos estos días han sido muy duros, pero que se aferra a Cristiano Ronaldo para animarla.

''Es muy duro decir adiós para siempre a la figura que te quiere, te apoya, te protege, te anima y te aconseja. Perder ese gran amor te desgarra. Es un dolor que llega a ser incluso físico'', aseguró la española.

''Estoy destrozada, Cristiano me está cuidando mucho en estos momentos de tristeza'', reconoció Georgina, quien también fue consultada por su presunto boda con el portugués.

''¿Que si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría. Ahora tenemos otras prioridades'', afirmó la modelo.

Georgina Rodríguez estuvo el pasado 31 de enero en Argentina para darle el último adiós a su padre, Jorge Eduardo, pero su estadia en Buenos Aires desencadenó que su tía arremetiera contra ella.







