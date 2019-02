Carlo Costly: "A Real España le he hecho bastantes goles"

El delantero del Marathón Carlo Costly está concentrado en rendir en el clásico sampedrano frente a Real España de este sábado en el estadio Morazán.

A pesar que el entrenador Héctor Vargas mencionó que será titular, el Cocherito apuntó que aún desconoce si comenzará en el 11 estelar.

Lo que recordó es que enfrentando a La Máquina la ha pasado bien. "Les he ganado con Olimpia y Platense, bueno creo que se me da los partidos contra España España porque le he hecho bastantes goles y esperamos que el sábado no sea la excepción", aseguró el delantero de 36 años y con pasado aurinegro.

Además le tiró la presión al vecino en este encuentro en el coloso sampedrano, se le consultó con el equipo favorito a ganar: "Claro que es España, juega de local con su afición, viene de menos a más. Nosotros traemos jugadores importantes, pero el favorito es España".

Costly sabe lo que es jugar en este tipo de encuentros debido que militó en Real España. "Es un clásico aguerrido, fuerte. Esperamos sacar los tres puntos".

Destacó que en los más de 15 días que lleva entrenando con Marathón es suficiente para jugar los 90 minutos, pero no sabe si será el sustituto de Carlos "Chino" Discua.

"Estamos trabajando para estar en el 11, si el profe me da la oportunidad de jugarlo lo haré con toda la responsabilidad y con todas las ganas, necesitamos ganar. Trabajamos día a día para llegar bien y finos, con ansias de que llegue", sostuvo.

Al ser consultado si respalda las palabras del entrenador verdolaga Héctor Vargas quien mencionó "a Real España solo me hace falta ganarle en Campisa", el Cochetiro comentó: "Él lleva las estadísticas, cada quien es libre de opinar".

En este clásico espera celebrar su primer gol con la camisa verdolaga: "Somos delanteros y vivimos del gol". Y ante la marca que recibiría del zaguero de Real España Allans Vargas el delantero Carlo Costly destacó "Vargas es buen jugador, esperamos aplicarle la mañosa como dicen".