Leandro Sosa se declara listo para el clásico ante Motagua: "Estoy ansioso por debutar"

El volante Leandro Sosa se declara listo en Olimpia para el clásico de este domingo ante Motagua y espera aportar.

"Por lo que respecta al tema legal estoy disponible, todo depende del profe, físicamente estoy bien, esperando el domingo porque estoy ansioso por debutar, no voy de titular, pero si Manolo lo decide lo haré", contó.

Sosa se siente contagiado por lo que se respira en la plantilla de cara a este importante duelo.

"Este es el partido más esperado de la temporada y todos lo queremos jugar, esperemos que pueda ser de la partida, yo deseo que este domingo pueda aportar desde donde el profe quiera".

El mediocampista arribó el jueves 31 de enero al país procedente de Venezuela y desde su llegada dijo que lleva en condiciones.

"Hace una semana que llegué, el grupo me recibió bien, no he tenido mucho fútbol porque no se ha trabajado en eso mucho, los clásicos son lindos, Olimpia es un equipo con mucha historia y la gente lo hace sentir".

Ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos y espera ver un estadio Nacional a reventar. Además, no se confía del Ciclón.

"Ya he jugado este tipo de partidos a estadio lleno y con mucha gente, eso no será la diferencia. Motagua jugó un partido muy atípico ante la UPNFM, por ahí la cancha que es sintética no les hizo desarrollar el fútbol que saben hacer", cerró.