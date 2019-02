Roberto Moreira y Marcelo Estigarribia visitan DIEZ TV para hablar del Motagua-Olimpia

La pantalla de DIEZ TV se vio engalanada este jueves con la presencia de los jugadores Marcelo Estigarribia y Roberto Moreira para hablar del clásico Motagua-Olimpia que se jugará este domingo en el Nacional.

"Tratamos de disfrutar esta semana. Es un clásico y la afición más que nada quiere que el equipo gane. Trabajamos en la semana pensando en esos, somo el último campeón, venimos haciendo las cosas bien y queremos seguir allí arriba. Pelearemos mano a mano el domingo para quedarnos en la punta", fueron las palabras con las que Moreira abrió la charla.

Al atacante paraguayo le consultaron sobre su rápida adaptación al esquema de Diego Vázquez y explicó cuál es la clave.

"Cuando llegué el grupo está bien fortalecido, Diego tiene dos o tres esquemas y uno debe tratar de adaptarse a eso, hay cosas mecanizadas donde el jugadores debe saber leer los partidos, ser inteligente y aprovechar las que se le presenten. Tenemos buen grupo que aspira a pelear arriba. Eso le hace más fácil las cosas a uno".

Estigarribia en su debut anotó gol y dice que la clave es el recibimiento que le ha brindado el grupo.

"Desde que llegué me hicieron sentir cómodos. Fue bueno arrancar haciendo gol, a uno le genere confianza. Iniciar así me gustó, me sentí cómodo y espero seguir haciendo bien las cosas. El grupo es muy bueno, sano y me ha integrado rápido. Me ha hecho sentir bien. Estoy en el quipo más grande de Honduras, el último campeón y trabajo para estar a la altura", indicó.

Sobre el clásico capitalino

Moreira ya sabe lo que es enfrentar a los albos, sabe de sus condiciones. Se enfoca más en el trabajo que deben realizar junto a sus compañeros.

"Siempre miro fútbol y sé que es un equipo que respetamos, pero nosotros trabajamos para que el domingo podamos hacer bien las cosas, que lo trabajado en la semana se pueda plasmar en el campo. Siempre se piensa más en el quipo, a veces enfocarte en el rival al jugador no le conviene. Motagua está bien, no hemos perdido todavía. Los respetamos, pero sabemos que si hacemos bien las cosas podemos quedarnos con los tres puntos".

Marcelo cierra explicando que ya lo han puesto al tanto de estos choques.

"Me han contado que hay mucha rivalidad, me gusta, estoy metido en lo que va a ser el partido. Quiero que llegue el momento para vivirlo. Es un clásico muy duro, como lo es el fútbol hondureño. El rival se merece respeto, pero nos preparamos para quedarnos con el partido".