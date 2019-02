Carlos Restrepo: "A Luis López lo veo como el mejor portero de Honduras"

El entrenador del Real España, Carlos Restrepo, fue tajante al expresarse sobre el rendimiento de sus jugadores en el empate 1-1 contra Marathón.

Leer más: Carlo Costly se rinde en a Luis "Buba" López tras su monumental actuación

"No me quedo con el primer tiempo porque tuvimos que ser más categóricos con el balón. No tuvimos la posesión de la pelota y por la descarga pensamos en Jhow Benavídez para jugar por adentro. Ese cambio nos dio el manejo que necesitamos. Nos vamos con el sabor de que no se consiguió algo más", arguyó.

El timonel colombiano comentó sobre las oportunidades creadas por su ofensiva en base a los fallos frente al arco rival.

"Vas a tener partidos en los cuales las opciones no son muchas pero si concretas lo ganas."

Además se refirió al trabajo realizado por el guardameta Luis "Buba" López quien intervino en muchas ocasiones claras del conjunto verdolaga. Sin embargo, no ratificó al cuidavallas como titular indiscutible, dijo el colombiano.

"El partido de "Buba" fue muy bueno, Real España tiene que estar tranquilo porque tiene a Roberto y Luis, ese departamento no tenemos de que preocuparnos, lo veo como el mejor portero de Honduras, no solo por lo que hizo hoy, desde ya días viene demostrando lo que es." dijo Restrepo.

Real España tuvo muchos problemas en defensa contra los atacantes esmeraldas.

"Trabajamos el juego aéreo pero recibimos el gol. Este equipo tenía a (Bryan) Barrios, a (Bryan) Johnson, a (Samuel) Córdova. No solo al Real España le puede marcar diferencias sino a cualquier otro equipo", agregó

Y cerró con un sabor amargo por la igualdad ante el eterno contrincante.

"Aquí queremos ganar. No entramos contentos al camerino porque perdimos 45 minutos".