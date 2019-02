La broma de Manuel Keosseián sobre Leandro Sosa por su título de entrenador

Manuel Keosseián se concentra en el partido que Olimpia enfrentará al Motagua en el clásico capitalino por la quinta jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional este domingo a las 4:00 de la tarde.

"Manolo" en conversación con Cinco Deportivo habló de varios temas correspondientes a los blancos, hasta tuvo tiempo para bromear cuando fue consultado por el título de entrenador del volante Leandro Sosa.

"La verdad que yo no me acordaba de este detalle de Leandro Sosa, capaz no lo hubiese traído, porque va ser una competencia, va estar cuestionando el sistema", dijo Keosseián entre risas.

Y es que la nueva incorporación de los merengues aparte de ser jugador, ostenta además el título de entrenador.

El adiestrador de los leones disputa su segunda campaña al mando de la escuadra capitalina, en el torneo Apertura perdió la final ante Motagua.