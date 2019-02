Olimpia golpea a Motagua con gol in extremis de Elmer Güity

Follow @GustavoRocaGOL

Olimpia golpeó sobre el final al Motagua (1-1), y no porque fue una derrota, sino porque el equipo de Diego Vázquez fue superior en todo el tramo del partido pero le tuvieron miedo y mucho respeto a un equipo olimpista pobre que no termina de arrancar.

Las águilas dominaron el encuentro a placer y lo llevaron, hasta el 90+1, donde quisieron. Se pusieron a ganar con un penal inventado por Melvin Matamoros que fue aprovechado por el paraguayo Roberto Moreira, pero luego compensó y no sancionó uno que sí era contra Kevin López.

Moreira Aldana, Marcelo Estigarribia, Walter Martínez, Marco Tulio Vega cuando entró, y hasta Héctor Castellanos perdonaron una y otra vez al Olimpia, que entró en un letargo terrible en el segundo tiempo.

Marcelo Estigarribia se cansó de fallar ante Donis Escober. A pesar de un inmerecido empate, el campeón nacional sigue siendo líder general al igual cantidad de puntos con el Marathón (11) solo que con mejor diferencia de goles.

EL JUEGO:

Al minuto 13 el árbitro central Melvin Matamoros sancionó mal. 'Colocho' Martínez mandó un balón al área y Jonathan Paz se se le puso atrás a Roberto Moreira, este cayó y se decretó penal. El mismo jugador motagüense anotó de penal el 1-0.



Jonathan Paz fue amonestado y a los minutos sustituido por Manuel Keosseián, cosa que molestó al zaguero. Olimpia se descontroló y el equipo azul jugó a placer, sin ser efectivo.

Marco Tulio Vega tuvo dos, pero no anduvo certero al frente del marco.

En la etapa de complemento el 'Chelo' Estigarribia fue el jugador que más llevó peligro al marco de un aplicado Donis Escober, pero no iba a resentir más y privó así a que los de Diego Vázquez se llevaran el triunfo.



Al 35 era penal claro a favor de Motagua que no fue pitado. Ataque feroz, Kevin López le ganó la posición a Elmer Güity, ingresó al área y cayó, hubo obstrucción del olimpista pero para el juez no sucedió nada.



Los azules seguían... en el segundo tiempo Juan Pablo Montes avisó tras un cabezazo luego de un tiro de esquina pero nuevamente Donis Escober evitó el segundo.



Y consistían los ataques azules. Omar Elvir desnudó e hizo ver mal a un novato Maylor Núñez que solo lo miraba pasar.

Al 70 y 71 pudo liquidarlo Motagua. En primera ocasión Marco Vega a pase de Moreira Aldana; no cerró la pinza, y después Héctor Castellanos con un violento remate desde fuera del área.



Manuel Keosseián había adelantado sus cambios. Hizo ingresar a Alejandro Reyes y este se juntó bien con Jorge Álvarez en los linderos del área aguilucha, se creó un espacio y se mandó un disparo que increíblemente Jonathan Rougier tapó.



Los leones se crecieron y buscaron el gol de la paridad, aunque tardío, llegó... Al 90+2 Elmer Güity se incrustó en territorio privado y ante un mar de jugadores del Motagua sacó, de derecha (su pierna menos hábil), un bombazo al ángulo de Rougier, imposible... ¡¡Golazo!!

Roberto Moreira ha agarrado la batuta del gol en Motagua.



Pero faltaba más. Al 90+5 Motagua quiso recuperar terreno perdido, pero fue inútil. El guardián merengue de manera pletórica salvó su portería con tremenda tapada a fierrazo de testa del paraguayo Roberto Moreira, que a pesar de su gol de penal, careció de efectividad.

