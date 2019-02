Javier Portillo arremete contra de Pedro Rebollar tras agresión del árbitro en La Ceiba

El centrocampista del Vida Javier Portillo, fiel a su estilo tajante y sin escrúpulos, tras el encuentro ante Juticalpa que terminó con la agresión del árbitro asistente Gerson Matute salió al paso para manifestarse determinando que no comparte lo sucedido en el estadio Ceibeño, aunque fuera de ello tiene a un solo hombre como culpable: el asesor de la Comisión de Arbitraje de Honduras, Pedro Rebollar.

Si bien es cierto, el veterano fue artífice de la falta penal en contra de Ovidio Lanza que desató la ira final de los hinchas y que más tarde dio secuencia a la agresión del réferi asistente. Ante ello Portillo dijo lo siguiente.

"No tengo claro si fue penal, lo que sí te puedo decir que antes de eso hay una clara falta de Barrios me dejó el pie arriba. Son cosas que suceden en el juego, no merecimos tener un empate porque el equipo que propuso y la tuvo fuimos nosotros", comenzó diciendo.

Y agrega: "Lo que pasó con el árbitro asistente no lo comparto, eso no puede suceder, pero ante todo eso tengo a alguien responsable que tiene nombre y apellido -se llama Pedro Rebollar-. Ya días lo vengo diciendo qué pasó con la jugada en Progreso, al siguiente día se disculpó, con una disculpa a mí no me regresan los tres puntos de un partido. Contra Olimpia igual, una claro mano. Ni a mí ni al equipo nos ayuda en nada su disculpas".

En palabras de "Pulgarcito" "mientras él sale a disculparse el Vida se está hundiendo" y que es por esta razón que "nosotros no tenemos que culpar a los árbitros, el culpable aquí es Pedro Rebollar y no voy a quitar el dedo de la llaga, hay que irnos a la raíz del mal y el mal es él. ¿Qué es lo que les está ensañando?".

Más allá de ello ante este panorama al club le esperará un castigo, ya se económico o el hecho de cerrar el estadio Ceibeño. Algo que lamenta.

"Siendo que el malestar en la afición del Vida ya rebalsó el vaso. No comparto lo sucedido con la afición, pero es evidente que ya se cansó. Al Vida le van a seguir haciendo lo mismo siempre porque no tiene fuerza en nada. Seguramente ya no vamos a gozar de jugar en casa, pero será gracias a él y quizá dirá que estoy loco, pero ojo.. yo no solo veo al Vida, también veo fútbol internacional y tengo mucha experiencia esto", alzó.

Al final, alejado de toda esta ola de polémica e incertidumbre Javier es consciente que el equipo pudo dar más en el campo, además de haber sentenciado el encuentro tras jugadas claves.

"No lo dimos todo, tenemos que seguir luchando. Tenemos que dar mucho más", cerró.

Otras frases:

"En su momento dijo que yo no lo había contratado. Señor Rebollar, si por mí fuera yo a usted no lo hubiese contratado porque en México tampoco dio resultado".

"Digo todo esto para que mejore, no porque tenga algo en contra de él o en contra de los extranjeros".

"No culpo a Andino porque él tiene a una persona que es quien lo nombra y lo tienen que nombrar a base de lo que ha venido haciendo. Sabes qué es lo que sucede, que Rebollar se dio cuenta que tiene una afición y equipo noble. Tiene que poner gente que realmente esté capacitada para pitar, a mí sus disculpas no me sirven".