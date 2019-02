Keosseián explota contra Motagua y el arbitraje: "Me molesta la injusticia"

Manuel Keosseián ya trabaja para el partido a mitad de semana ante el Juticalpa, pero el entrenador del Olimpia volvió a lanzar algunos dardos tras lo ocurrido en el clásico ante Motagua.

Todo empezó cuando le dijeron que la afición blanca no está conforme con el juego del club blanco. Así respondió: "A mí nadie me ha dicho nada, yo lo que digo es una cosa, Motagua lleva dos partidos que no le ha ganado al Olimpia, ¿Y entonces? Cuál es el tema, que atajó bien Escober, los goles se hacen, no se merecen y a mí no me digan que la gente, la gente… Yo me encuentro con la gente en la calle y no me dicen nada".

El estratega uruguayo del Olimpia ha pedido a la prensa que dejen trabajar a los jugadores y al club en general.

"Déjense de inventar cosas ya. Ya le pasó a Restrepo, le pasó a Nahún Espinoza, dejen trabajar tranquilo. A mí no me afecta ni me molesta, porque no hablan del partido del otro día, que yo ya lo dije, Motagua jugó mejor que Olimpia, pero también dijimos… Ah quiero pedirles disculpas públicamente a Rubilio Castillo porque la otra vez dije que se tiraba él, que fingía y ya se vio que es una estrategia de Motagua, todos se tiran. Ese primer penal que cobran, solo Rebollar dice que fue penal. ¿Rebollar dónde estaba? En México. Dejémonos de cosas raras ya muchachos”, atacó el DT.

¿Quiere Keosseián que Pedro Rebollar se vaya? El uruguayo volvió a remarcar que esto se trata de una estrategia de Motagua.

"Rebollar que siga 50 años más, pero que no diga que ese fue penal, cuando todo el mundo dice que no fue penal. Entonces quiero pedirle disculpas nuevamente a Rubilio Castillo, porque yo dije Rubilio finge y no, es una estrategia de Motagua contra Olimpia. Jugó mejor Motagua, pero condiciona un penal, un invento y condiciona que tengo que sacar un zaguero para que no lo echen, porque era expulsión segura", subrayó.

Y siguió diciendo: "Tenemos que saber que cuando vamos a jugar con Motagua se van a tirar, los árbitros lo saben…".

El DT de Olimpia asegura que en los tres partidos que ha dirigido ante las águilas, en uno de ellos se vio afectado y ahora destaca lo sucedido el fin de semana.

"Yo visualizo que Motagua, sistemáticamente va a disputar una pelota y se tira. ¿Para vos fue penal el primero? -No le responde un periodista- Y entonces. ¿Sabes lo que era? Se lo dije al cuarto árbitro, no es nada y es amarilla para el jugador que se tira, 1-0 pierde Olimpia y después el ole, ole y ole… Hasta que al final tuvieron que dejar el ole. Me molesta la injusticia, me molesta que busquen como estrategia el jugar fuera de la ley, el tirarse y el fingir. La Fifa ya lo ha dicho, no se puede fingir más, está la televisión ahora, hay 800 cámaras, terminen, jueguen el fair play, si me ganás por ser el mejor, me ganaste y listo. Los tres partidos que dirigí yo contra Motagua, me ganaron un partido que fue parecido a este, donde echaron a un jugador que no tuvieron que hacerlo. Y 11 contra 11, cuál fue el resultado, quién ganó…No ganó nadie, empatamos, vamos a ver el partido que viene, sino nos ganaron el otro día, no nos ganaron más", explicó Keosseián.

MAS SOBRE LO QUE DIJO KEOSSEIÁN:

¿LE AYUDAN A MOTAGUA?

"Yo no digo eso, pero que casualidad que cada vez que va Jonathan Paz a marcar, le sacan amarilla o roja, o marcan penal. ¿Qué es esto? Dejen jugar tranquilo al fútbol. Terminen de decir cosas. La gente de Olimpia que mire las cosas como tienen que ser y que defiendan a su equipo y no a mí, a mí no me importa, yo defiendo al Olimpia y por eso grité el gol, porque fue ante la injustica".

¿CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL OLIMPIA?

El rendimiento de Olimpia fue menor al que había demostrado antes, pero si hubiese sido tan malo, nos hubiesen hecho 10 goles y lo de Motagua, pues jugó mejor que nosotros. ¿Pero es tan bueno el rendimiento? Vamos a hacer un cómputo. 2-0 con algo escandaloso, al otro ganamos 1-0, la diferencia fue un gol (sobre la final pasada), volvermos a jugar, empatamos con un penal escandaloso.

¿CÓMO MEJORAR ANTE JUTICALPA?

Hoy es martes, jugamos el jueves, qué te parece que puedo hacer, agarrar una varita mágica. Tengo 34 años de esta historia, no me vengan a inventar cosas, he dirigido en 10 países, en equipos grandes. Hay mucha gente en el periodismo que ha desestabilizado al Olimpia desde hace unos años, desestabilizan al Olimpia, se fue Restrepo, y es un entrenador de gran nivel. Viene Nahún, campeón a todo lo que jugó. Como jugador es un ídolo y como técnico... Se fue porque la gente del Olimpia no lo quería, entonces no desestabilicen, porque a mí no me van a desestabilizar.