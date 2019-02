Pedro Rebollar a Osman Madrid: "No tiene la calidad moral para referirse así de mí"

El mexicano Pedro Rebollar, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de Honduras, no se quedó callado tras escuchar las polémicas declaraciones de Osman Madrid en su contra.

"Pude escuchar las declaraciones de Osman, todo mundo me las mandó y las personas que me lo mandaron me lo hicieron de una manera indignada, pero no tengo mayores comentarios, es su opinión y bueno lo entiendo a él, creo que está equivocado, pero lo respeto siempre porque es mi postura", comenzó diciendo Pedro Rebollar.

El vicepresidente del Olimpia aseguró que tienen guardado todos los antecedentes donde han sido perjudicados por el trabajo arbitral desde la llegada de Pedro Rebollar.

"La estadística claro que existe, las tenemos, efectivamente se la ha perjudicado, quizás no todas las veces que ellos lo han opinado, porque muchas veces la percepción que tiene es por el color de su equipo y eso es obvio porque son de ellos, mi percepción es neutral y quizás por ello es diferente", aseguró Rebollar.

Una de las fuertes peticiones que hizo Osman Madrid, fue que Pedro Rebollar dejara su cargo por todo el daño que le ha hecho al fútbol hondureño.

"Ellos pueden o cualquier persona puede comentar lo que quiera, porque estamos en un país libremente en ese sentido, ese un derecho que respeto, yo soy abogado y sé que se tiene que respetar en todo momento, no me incomoda, me debo a mis autoridades, al arbitraje y nada más", expresó.

Y agregó: "No hemos conversado al respecto con mis autoridades, pienso que no es un tema para dar seguimiento, no vale la pena en lo absoluto".

Para terminar, comentó lo que piensa sobre las declaraciones donde Osman Madrid lo señala de ser, "el peor farsante que pudo haber tenido la Comisión de Arbitraje. Deberían darle su boleto a este señor para que se vaya porque le ha hecho tanto daño a nuestro fútbol".

"No creo que la persona que lo comentó tiene la calidad moral para referirse a mí persona de esa forma y por ende no me molesta, no me doy en ningún momento por aludido", confesó Rebollar.

RESPUESTA A KEOSSEIÁN

Además también le contestó a Manuel Keosseián que dijo lo siguiente: "Rebollar que siga 50 años más, pero que no diga que ese fue penal, cuando todo el mundo dice que no fue penal".

"Supongo que ellos escuchan la información que se dio en la televisión en la noche y lo que se vio está editado, no fue todo lo que dije, porque dije que Vida fue perjudicado y tuvo que haberle pitado un penal, al igual que Platense y eso no aparece", indicó Pedro Rebollar.

Además añadió: "Respecto al penal al Olimpia, dije que los medios se habían encargado de calificarlo como un error y solo los invité a que observaran si era que había una toma de lo que observó el árbitro, no aseguré que era penal, solo dije lo que el árbitro observó".

Al ser consultado nuevamente sobre su punto de vista de si debió marcarse penal a favor del Motagua sobre la supuesta falta que Jonathan Paz cometió a Roberto Moreira, no dudo en afirmar.

"Pienso que pudo no haberlo marcado, siempre y cuando hubiera percibido lo que en la toma lejana se ve, que el contacto pudo haber sido insignificante, ahora el árbitro está convencido que ese contacto no fue insignificante y que fue fuerte, el golpe le mueve la cabeza", dijo Rebollar.

Además, comentó sus objetivos con el arbitraje en el fútbol hondureño. "La idea es tratar de mejorar el arbitraje, no se puede dar en poco tiempo, eso es muy claro, aquí tratamos de hacer las cosas bien y transparentes, sí se ha afectado y no solo a un equipo, sino a varios como lo hemos dicho, eso es parte del arbitraje, así como lo es del fútbol".

"El fútbol es una constante de errores y aciertos, y lo mismo el arbitraje, estamos trabajando para que no ocurra, no es correcto ni normal que ocurra y en todas partes del mundo pasa lo mismo", cerró.