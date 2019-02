Pedro Atala a Keosseián: "Este señor piensa que lo contrataron para hablar de Motagua"

Tajante y directo. Sin guardarse nada y frontal, así fue la respuesta que brindó Pedro Atala a Osman Madrid y Manuel Keosseián, luego que estos se hayan quejado del arbitraje y atizaran contra el conjunto azul tras el clásico del pasado domingo.

“Yo lo único que puedo decir es que ellos dos (Osman Madrid y Manuel Keosseián) andan armando un globo sonda para opacar el momento que está pasando Motagua. Al final de cuenta a quien nos importa como directiva que nos den créditos es la afición de Motagua, no un directivo o entrenador de otro equipo”, comenzó diciendo el presidente de Motagua en entrevista con Diez.

Keosseián de manera irónica le pidió una disculpa a Rubilio Castillo por haberle dicho que fingía. A su criterio, el fingir es una estrategia de los campeones nacionales, esbozó el charrúa, a lo que Atala sin tapujos contestó.

“Este señor (Keosseián) de repente piensa que lo contrataron para hablar de Motagua, pero si es así, pues bienvenido, yo lo atiendo aquí en mi oficina porque todo el día pasa hablando de Motagua, será que quiere ser el asesor nuestro; todo el día está hablando del club y ya tiene dos meses de hacerlo, con eso anda disfrazando el mal momento”.

Y agregó: “Yo sé que es un entrenador ya probado con títulos, pero al final de cuenta anda viendo cómo distraer a los medios de comunicación para no ver el buen momento de Motagua y el mal momento de ellos, o la otra es que realmente él está más enfocado en no recibir críticas y sale a la defensiva. Lamento que algunos medios solo aguanten las regañadas que les pega él, al final de cuenta él y el otro señor (Osman) a punta de levantar la voz y medio grosero se expresan y solo agachan la cabeza la mayoría”.

En Olimpia uno de los jugadores que aceptó total superioridad de Motagua y se desmarcó del tema arbitral fue Ever Alvarado, es por que el jerarca azul le mandó un mensaje.

“Yo te voy a decir algo, a nosotros el Olimpia nos ha ganado infinidad de veces y algunas de ellas por goleada. Cuando eso pasa, ahí uno solo tiene que agachar la cabeza y aceptar humildemente y como hombre las realidades que pasan. Yo a Ever Alvarado lo que le digo es que es una persona recta y al resto de los jugadores que han hablado también, el fútbol es así porque cuando vos perdonás a un equipo tan grande como Olimpia te va a pasar eso que nos sucedió, a este muchacho (Güity) por ejemplo hay que felicitarlo”.

¿Le molesta que Keosseián hable así de su equipo? Fue la pregunta a Atala, él dio su punto de vista y le hizo una invitación al mandamás de los merengues.

“Cuando habla un aficionado de Motagua o alguien relacionado al equipo, sí me molesta. Cuando son otras personas que tratan de desviar la atención de los problemas internos que tienen y del mal accionar de ellos no me interesa. Si este señor (Keosseián) va a estar hablando de Motagua todas las semanas y lo viene haciendo desde diciembre, lo espero aquí en mi oficina para que platiquemos y podemos ir si quiere a Amarateca para que vea el entreno y hablemos del equipo; solo Motagua tiene en la boca”.

Sin quitar el dedo del renglón y para finalizar, mandó un mensaje claro en torno a este tema que ha desatado polémica en los últimos días.

"Aquí nosotros le pagamos a Diego para que trabaje con nuestros jugadores y que hable de Motagua, no le estamos pagando para que esté pensando en el otro equipo. Hay que recordar que él (Keosseián) prácticamente puede agarrar su carro e irse a Televicentro y puede hablar todo lo que quiera porque obviamente son parte interesada, ojo que nosotros hablamos del accionar en este caso de las dos personas que han hablado de Motagua”.