Álvaro Saborío revela que rechazó ofrecimiento del Real España

El veterano delantero costarricense Álvaro Saborío, que ahora juega para el San Carlos de la Primera División de aquel país pudo haber llegado al fútbol de Honduras para este Clausura-2019.

Fue el mismo mundialista en Alemania 2006 que reveló que el Real España de la Liga Nacional buscó los servicios del atacante de 36 años.



“Contento, agradecido con el interés mostrado. Lo que queda es continuar así, no me toma por sorpresa que me buscaran porque la verdad es que había hecho un gran torneo. El presidente del Real España (Fuad Abufele) me llamó y me dijo que si me interesaba irme”, le confesó el 'Chompipe' a Diario La Nación de Costa Rica.



Saborío Chacón decidió no venir a Honduras pero dejó una ventana abierta por si después el Real España lo vuelve a buscar.



"A nivel personal sigue ratificándose lo bueno que es cuidarse y trabajar con profesionalismo. Ahora solo queda seguir trabajando para destacar, porque lo que queda claro es que el fútbol no tiene edad", explicó.



Y es que con 36 años, y aunque se negó llegar a Honduras, el exjugador de la selección costarricense, con la cual anotó 35 goles, no descarta volver al exterior.



“Hay que ver, yo no lo descarto, porque todo depende de las sensaciones y cómo usted se sienta”, explicó.



El goleador, exBristol City de Inglaterra, añadió que para esta oferta contó con la aprobación de San Carlos, pero fue él quien decidió no firmar con la máquina aurinegra del Real España.

SÉPALO

Álvaro Saborío había decidido retirarse del fútbol en 2007 luego de regresar a Costa Rica para jugar con el Saprissa. Después de cuatro juegos y un gol, se retiró.



A los meses de ese mismo 2017, decidió volver al fútbol pero para participar en segunda división con el San Carlos, club al que ascendió con sus goles.