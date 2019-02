Colegio de Árbitros de Honduras pide a FIFA intervenir ante la Fenafuth

El Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol de Honduras (Conafh) en comunicado pedirá a la FIFA que intervenga ante la Federación de Honduras (Fenafuth) para participar en el Congreso del 23 de marzo, donde se elegirá a las nuevas autoridades.

Árbitros amenazan con ir a huelga si no les permiten participar en Congreso de Fenafuth

En el escrito, los colegiados denuncian las trabas que les han puesto y que no han respondido a sus solicitudes para conocer los nuevos procedimientos electorales.

"La Junta Normalizadora nunca nos ha convocado, nunca nos han notificado disposiciones que ahora ellos alegan ser un impedimento para nuestra participación en el próximo Congreso, así como nunca nos han escuchado, ni dado respuestas a varias solicitudes que vía correo electrónico se les han hecho. para conocer las nuevas disposiciones que la FIFA ha ordenado respecto a los procedimientos electorales tanto de Fenafuth como de cada uno de sus miembros".

Jaime Villegas, presidente de la Comisión Normalizadora, dijo días atrás que el Colegio de Árbitros no cumplía con los requisitos y señaló que uno de ellos era la Personería Jurídica.

En comunicado, la Conafh asegura que les habían hecho creer que no eran miembros de Fenafuth por no presentar dicho requisito y que no les recibían la documentación por la misma causa. Pero señala recuerda que son miembros por Decreto de Ley publicado en Diario La Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2017.

"Lo que es extraño es que solo a mi representado le han impedido hasta ahora, mientras a las 4 regionales de Fútbol que están inscritas como miembros no les exigen este requisito", recalca.

El Colegio de Árbitros pide a FIFA que Fenafuth les de voz y voto en la elección del nuevo Comité Ejecutivo porque ellos siempre homologan sus estatutos y reglamentos.