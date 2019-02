Rony Martínez y un testazo que lo convirtió en el MVP de la Jornada 4

Tres puntos más se adjudicó Real España tras vencer 2-0 al Real de Minas en la fecha cuatro del campeonato. Buena parte del triunfo se lo debe a la gran actuación de su referente ofensivo Rony Martínez, quien fue el mejor futbolista de ese encuentro y que lo culminó anotando el gol definitivo para la victoria aurinegra.

Es por su buen rendimiento y aporte para cumplir los objetivos individuales y de su equipo que Ferretería Monterroso y Diario DIEZ lo nombraron el Jugador Más Valioso de la jornada 4 del torneo Clausura 2019 de la Liga Nacional.

El delantero españolista luchó, corrió, se sacrificó en el campo y remató de cabeza un centro de Darixon Vuelto para establecer el resultado final y así llegar a su segundo tanto en el certamen.

"Me siento contento por este logro. Esto me motiva más para seguir trabajando y esforzándome más en cada partido para continuar obteniendo estos bonitos obsequios".

Pese a ser de los más destacados del plantel, Rony Martínez no se siente un referente del Real España.

"Estoy dando el máximo de mí. No diría que soy un referente pero doy todo en la cancha y seguiré haciéndolo para el bien del equipo. Gracias a Dios ya tengo el cariño de la afición y no los defraudaré".