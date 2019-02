Diego Vázquez atiza también contra presidente de la Comisión de Disciplina del Centro

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, criticó a la Comisión de Disciplina del Centro por no aceptar la apelación al castigo de Matías Galvaliz y atizó contra su presidente, Allan Pineda.

"La Comisión (de Disciplina) no aceptó la apelación por Matías Galvaliz y a ellos le sacan una roja en la final. No medimos con la misma vara. No sé quién es el presidente de la Comisión (Allan Pineda), pero bueno, solo le falta venir y celebrar los goles en el campo con la camisa del Olimpia", dijo el argentino.

Vázquez recordó que este mismo ente tras la final de ida del Apertura 2018 le suspendió la roja al defensor Jonathan Paz y lo habilitó para jugar el partido decisivo.

"Todas las apelaciones pasan, incluso en una final le sacan una roja (Al Olimpia). Ahora pedimos la apelación porque Matías ya había cumplido un partido, esperábamos estuviera para el partido de mañana (con Platense) y no pasa. Me parece un chiste y no nos vamos a centrar en temas que desvíen la atención que es el juego", concluyó.