Juticalpa, el rey de los penales en el torneo Clausura 2019

Tras cinco jornadas que van del torneo Clausura los árbitros han sancionado ya 17 penales. Pero son pocos los clubes que se han visto beneficiados.



Uno de los que más ha conseguido goles por medio de la vía de lanzamiento de penal es el Juticalpa de Robert de Lima, en cinco oportunidades.



El equipo canechero ha tenido la fortuna de anotar los cinco penales que le han pitado, cuatro de ellos por medio del mediocampista Óscar Salas y uno por Bayron Méndez.



Salas marcha actualmente como líder de goleo con cinco tantos en cinco encuentros que lleva con la camisa del Juticalpa.



Otros equipos que han cobrado dos penales cada uno en el certamen liguero son Platense, Olimpia y Vida. Los blancos anotaron los dos por medio de su delantero Jerry Bengtson y ambos se los pitaron en el partido que vencieron al Honduras Progreso en el estadio Nacional.





De los 17 penales sancionados solo dos los han fallado y el resto los han marcado. El Vida por medio de su delantero Carlos Bernárdez lo erró ante Real España y Yustin Arboleda ante Platense.



NO LE PITAN NINGUNO



Al Honduras Progreso hasta ahora no le han pitado ningún penal a favor en el torneo Clausura de la Liga Nacional, pero sí son el equipo al que más le han sancionado en contra, cuatro en cinco duelos.



Los progreseños tuvieron que ver cómo les anotaron goles por medio de la pena máxima, dos ante Olimpia en el estadio Nacional y lo mismo contra Platense en el Humberto Michelleti.



Otro dato curioso es que Motagua es el único equipo de la Liga Nacional que hasta ahora no le han marcado ningún penal en contra en lo que va del campeonato.

PENALES A FAVOR Y EN CONTRA EN EL ACTUAL TORNEO

JUTICALPA



Penales a favor:

Bayron Méndez a Real España: Lo anotó

Óscar Salas a UPNFM: Lo anotó

Óscar Salas a Real de Minas: Lo anotó

Óscar Salas a Real de Minas: Lo anotó

Óscar Salas a Vida: Lo anotó



Penales en contra:

Rony Martínez: Real España: Lo anotó





MARATHÓN



Penales a favor:

Yustin Arboleda a Platense: Lo falló

Bryan Johnson a Platense: Lo anotó



Penales en contra:

Arnold Meléndez: UPNFM: Lo anotó



VIDA



Penales a favor:

Carlos Bernárdez a Real España: Lo falló

Eddie Hernández a UPNFM: Lo anotó



Penales en contra:

Óscar Salas: Juticalpa: Lo anotó



OLIMPIA



Penales a favor:

Jerry Bengtson a H. Progreso: Lo anotó

Jerry Bengtson a H. Progreso: Lo anotó



Penales en contra:

Roberto Moreira: Motagua: Lo anotó



PLATENSE



Penales a favor:

Joshúa Nieto a H. Progreso: Lo anotó

Joshúa Nieto a H. Progreso: Lo anotó



Penales en contra:

Rembrandt Flores: R. de Minas: Lo anotó

Yustin Arboleda: Marathón: Lo falló

Bryan Johnson: Marathón: Lo anotó





HONDURAS PROGRESO



Penales a favor:

Ninguno



Penales en contra:

Jerry Bengtson: Olimpia: Lo anotó

Jerry Bengtson: Olimpia: Lo anotó

Joshúa Nieto: Platense: Lo anotó

Joshúa Nieto: Platense: Lo anotó



REAL ESPAÑA



Penales a favor:

Rony Martínez a Juticalpa: Lo anotó



Penales en contra:

Bayron Méndez: Juticalpa: Lo anotó

Carlos Bernárdez: Vida: Lo falló



MOTAGUA



Penales a favor:

Roberto Moreira a Olimpia: Lo anotó



Penales en contra:

Ninguno



REAL DE MINAS



Penales a favor:

Rembrandt Flores a Platense: Lo anotó



Penales en contra:

Óscar Salas: Juticalpa: Lo anotó

Óscar Salas: Juticalpa: Lo anotó



UPNFM



Penales a favor:

Arnold Meléndez a Marathón: Lo anotó



Penales en contra:

Óscar Salas: Juticalpa: Lo anotó

Eddie Hernández: Vida: Lo anotó