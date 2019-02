Whatsapp: Así puedes hablar con un contacto sin que vea tu foto de perfil

Uno de los dolores de cabeza más comunes al momento de utilizar el Whatsapp son los contactos no deseados. Y para esto, el servicio de mensajería está preparado, ya que te ofrece dos maneras de ocultar tu foto de perfil al sostener este tipo de chats.



La primera de las opciones es generalizada. Es decir, sin personalizar un bloqueo, sino a todos aquellos que no pertenezcan a tu lista de contactos. Lo que debes hacer es pulsar 'Configuración' y luego 'Privacidad', seguidamente ve a 'Foto de perfil' y ordena que solo sea vista por "Mis contactos". De esta forma te librarás por completo de cualquier número desconocido que abra una conversación contigo.



Existe otro "truco" y es más técnico, pero también más personalizado, ya que te permitirá mantener al margen a un contacto en específico. Ingresando a Whatsapp Web, deberás estar en la opción de 'Click to chat', que está bajo la URL https://wa.me.numerodetelefono', que permite modificar cualquier chat con el número de teléfono sin que lo registres.



Luego de ubicarte en la URL, solo debes sustituir "numerdetelefono" por el código de tu país, seguido de los dígitos. Y listo... así lograrás establecer una conversación con un contacto sin que visualice tu foto de perfil.