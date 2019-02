Diego Vázquez sobre derrota ante Platense: "Si digo algo sonará a excusa"

Motagua ha perdido el invicto el miércoles frente al Platense por 0-1 en la jornada 6 del Torneo Clausura y su entrenador Diego Vázquez ha aceptado que no fue un buen partido.

El argentino no cree que las expulsiones de Héctor Castellanos y Walter Martínez han sido alguna represalia por las últimas polémicas donde han estado involucrados directivos de Olimpia y Motagua junto a sus entrenadores.

SOBRE EL JUEGO

Platense aprovechó la única opción de gol que tuvo y a nosotros nos faltó idea para llegar con más claridad.

Ha sido mucha virtud de Diego Reyes al anotar ese gol y el segundo tiempo es muy difícil analizar por las expulsiones, pero tuvimos mucha lucha y aún así generamos algunas acciones de gol para empatar. Nunca bajamos los brazos ni dejamos de luchar, eso es lo positivo que nos deja este partido.

FIN DE SEMANA DE CLÁSICOS EN HONDURAS

SOBRE ARBITRAJE DE NELSON SALGADO

Nos expulsa dos jugadores y a ellos ni siquiera amarilla en jugadas similares, pero bueno... Si digo algo va a sonar a excusa, entonces, ellos hicieron un buen partido, se pararon bien, nosotros con un hombre menos tuvimos las opciones, pero no las concretamos.

LAS EXPULSIONES ¿REPRESALIAS DEL ARBITRAJE?

No creo. Para nada. Hoy claramente en algunas faltas no eran amarillas, pero va a sonar excusa, hicimos un partido y el rival llegó una vez y nos hizo un gol, nosotros no tuvimos ideas claras.

La virtud de ellos es que la que tuvieron la metieron y en el caso de nosotros Roberto Moreira tuvo una al final y el portero (Rafa Zúniga) la tapó, pero fue virtud del arquero, pero ellos se plantearon bien.

MARATHÓN, RIVAL DE TURNO

Esperamos estar bien, después del esfuerzo de jugar dos partidos seguidos seguramente lo vamos a resentir, pero los demás juegan de la misma manera, pero mañana comenzamos a pensar en el siguiente partido.