Carlos Restrepo: "Sacamos el triunfo de una cancha difícil"

El entrenador del Real España, Carlos Restrepo, dio su punto de vista sobre el partido que su equipo ganó 1-2 ante Honduras Progreso.

"Tratamos de disputar y de hacer nuestro fútbol. Me parece que saca una ligera ventaja el equipo local porque nosotros estamos acostumbrados a la creación de juego, queríamos hacer un poco de mixtura en la elaboración y también ser profundos y utilizar el balón directo, pero pienso que ahí resentimos como entramos con el marcador en contra y había que replantear. Me parece que al final nosotros logramos replantear el juego, arrancamos de una nueva forma de cómo estábamos, ya que en un momento no tomamos la pelota. Creo que hicimos bien las cosas, controlamos los tiempos, tuvimos el dominio además de la tranquilidad. Esperamos volver a ser un Real España seguro, conscientes de la posición en la que estamos y del triunfo que sacamos de una cancha difícil".

El timonel colombiano afirmó que tienen la convicción de pelear por la cima.

"La idea es no despegarnos y mantenernos en la lucha por los primeros lugares. Cuando vengo a una institución vengo a trabajar, a poder aportarle al jugador. Espero que la gente lo tome con tranquilidad. Vamos caminando por un buen sendero".

"Piscis" Restrepo se refirió a la sequía de sus atacantes en el campeonato.

"Son cosas difíciles de asimilar porque salimos con delanteros con buen juego terrestre y aéreo, sin embargo no fuimos claros. Estoy seguro que a Rony, Ángel, Iván y Darixon no se les ha olvidado anotar y que pronto los veremos celebrar".

También comentó sobre el enfrentamiento ante Olimpia del próximo domingo.

"Los partidos hay que jugarlos. Ojalá que tengamos la regularidad leyendo el juego, haciendo una estrategia ante un rival que respetamos. Tegucigalpa para nosotros es un juego directo y queremos hacerlo de la mejor forma".